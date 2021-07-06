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Встреча Путина и Байдена в Женеве

Белый дом: Байден не согласен с тем, что диалог с РФ по кибербезопасности разочаровывает

У России и США продолжаются встречи на экспертном уровне, подчеркнула пресс-секретарь Джен Псаки

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отвергает предположения о том, что российско-американские переговоры по обеспечению безопасности в киберпространстве идут недостаточно быстро и вызывают разочарование. Об этом сообщила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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Один из репортеров утверждал, что темпы этих переговоров Москвы и Вашингтона кажутся медленными. В связи с этим он попросил уточнить, разочарован ли Байден, поскольку после его личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, на которой стороны условились наладить диалог по кибербезопасности, прошло уже почти три недели. "Я бы не сказала, что он (Байден) бы таким образом это охарактеризовал", - ответила официальный представитель американского лидера.

"Встреча с российским президентом состоялась лишь пару недель назад. У нас (России и США) продолжаются встречи на экспертном уровне фактически с того самого момента. И, опять-таки: на будущую неделю намечена еще одна [двусторонняя] встреча [по кибербезопасности]", - подчеркнула Псаки.

Российско-американский саммит прошел в Швейцарии 16 июня.

Теги
СШАРоссияПсаки, ДженВстреча Путина и Байдена в Женеве
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