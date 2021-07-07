В комитете Республиканской партии США заявили, что хакеры не получили ее данные

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Хакеры, предпринявшие атаку на сети Национального комитета Республиканской партии США, не получили доступа к его данным. Об этом говорится в заявлении главы аппарата сотрудников Национального комитета Республиканской партии Ричарда Уолтерса, которое опубликовал во вторник в Twitter журналист агентства Bloomberg.

"На выходных нам стало известно, что атаке подвергся сторонний поставщик [IT-услуг] Synnex. Мы немедленно перекрыли доступ к нашим облачным серверам из сети Synnex, - указал Уолтерс. - Наши специалисты в сотрудничестве с экспертами [корпорации] Microsoft провели тщательную проверку систем, по итогам которой было установлено, что [хакеры] не получили доступа к данным Национального комитета Республиканской партии".

Ранее во вторник агентство Bloomberg выступило с утверждением о том, что облачные сети Национального комитета Республиканской партии США, обслуживаемые Microsoft, подверглись кибератаке. По данным агентства, за атакой могут стоять хакеры, якобы связанные со Службой внешней разведки России. Собеседники агентства утверждали, что атака была осуществлена посредством взлома систем компании - поставщика IT-услуг Synnex, с которой сотрудничает партийный комитет.

Тема угроз в киберпространстве приобрела в последние месяцы особую актуальность в США. В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы американской трубопроводной компании Colonial Pipeline. По утверждению спецслужб США, DarkSide может базироваться на территории РФ или Восточной Европы, но не связана с государством. 31 мая последовала атака на сети американского подразделения мясоперерабатывающей компании JBS. По сообщению пресс-службы Белого дома, компания считает, что за нападением стоит преступная организация REvil, находящаяся, вероятно, в России. Ей же СМИ приписывают атаку, совершенную на прошлой неделе на сети компании - производителя программного обеспечения Kaseya.

Президент РФ Владимир Путин 4 июня назвал смешными и нелепыми обвинения в адрес Москвы в кибератаках на американские компании. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков заверил, что Москва оперативно рассмотрит обращения Вашингтона в связи с хакерской атакой на предприятие JBS, если такие поступят. Он также подчеркнул, что Россия не обладает данными об организаторах кибернападений на эту компанию.