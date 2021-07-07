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Расследование убийства президента Гаити

Военное положение в Гаити ввели по меньшей мере на 15 дней

Силы правопорядка в течение этого периода смогут проводить обыски в домах тех, кто подозревается в причастности к убийству Жовенеля Моиза, будет ограничена свобода собраний и передвижения граждан

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Военное положение, введенное руководством Гаити после убийства президента республики Жовенеля Моиза, продлится по меньшей мере 15 дней. Это следует из указа и.о. премьер-министра Клода Жозефа, опубликованного в среду в официальной газете республики.

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"Военное положение объявляется на всей территории Республики на 15 дней", - говорится в документе. Силы правопорядка в течение этого периода смогут проводить обыски в домах тех, кто подозревается в причастности к убийству, будет ограничена свобода собраний и передвижения граждан.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения жена президента Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Телеканал Telesur сообщал, что она также умерла после полученных ранений, позже посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эту информацию.

Теги
ГаитиМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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