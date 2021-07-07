Госдеп не стал комментировать данные об отправке вдовы убитого президента Гаити в Майами

ВАШИНГТОН, 7 июля. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге в среду отказался прокомментировать сообщения СМИ о том, что вдову убитого президента Гаити Мартин Моиз, находящуюся в критическом состоянии после нападения, эвакуируют в одну из больниц Майами (штат Флорида).

"Можете ли вы подтвердить, что первую леди самолетом отправляют в Майами для лечения", - спросили сотрудника американского внешнеполитического ведомства. "Конечно, мы знаем о сообщениях о том, что первая леди Мартин Моиз была ранена во время нападения. Мы знаем, что ее забрали для оказания ей медицинской помощи. Из уважения к [неприкосновенности] ее личной жизни мы не можем <...> предоставлять дополнительные комментарии. Однако, как я уже сказал, мы ясно дали понять властям Гаити, что США готовы предоставить помощь, мы готовы предоставить любую [помощь], все формы соответствующей помощи нашим партнерам в Гаити", - ответил Прайс.

О том, что вдову президента Гаити эвакуируют в Майами для оказания ей медицинской помощи, сообщило ранее со ссылкой на посла Гаити в США Эдмона Бокши агентство Reuters.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию в ночь на среду. Первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Телеканал TeleSUR утверждал, что она умерла от полученных ранений, позже посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эту информацию.