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Супругу убитого президента Гаити в критическом состоянии эвакуируют в больницу в Майами

Президент Гаити Жовенель Моиз ранее получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию

ГАВАНА, 7 июля. /ТАСС/. Супруга убитого президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин Моиз находится в критическом состоянии, ее эвакуируют в один из госпиталей Майами. Об этом в среду агентству Reuters сообщил посол республики в США Эдмон Бокши.

"Она в критическом состоянии. <...> В настоящий момент прилагаются усилия, чтобы эвакуировать ее в госпиталь Майами для медицинской помощи", - отметил дипломат.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. Телеканал TeleSUR сообщал, что она также умерла после полученных ранений, позже посольство Гаити в Домииканской Республике опровергло эту информацию.

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