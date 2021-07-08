Арутюнян и Герасимов обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

ЕРЕВАН, 8 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян и начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов в четверг в телефонном разговоре обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, а также ход миссии российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства республики.

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"Собеседники обсудили ситуацию в армяно-азербайджанских приграничных зонах Гегаркуникской и Сюникской областей, пути ее разрешения, а также ход миссии, выполняемой российским миротворческим контингентом в Республике Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС)", - отмечается в сообщении Минобороны Армении.

Арутюнян и Герасимов обменялись мнениями о повестке переговоров с делегацией Минобороны РФ, которая должна прибыть в Армению в ближайшие дни для обсуждения двусторонних программ и действий, направленных на углубление армяно-российского военного сотрудничества, а также начатом процессе масштабных реформ в вооруженных силах республики.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области и прошли вглубь армянской территории. С того времени стороны периодически сообщают о новых инцидентах.