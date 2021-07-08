СМИ: Доминиканская Республика вывозит своих дипломатов из Гаити

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 июля. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики решили вывезти своих дипломатов из Гаити после убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщило в четверг интернет-издание Acento .

По данным его источников, за дипломатами по указанию президента Доминиканской Республики Луиса Абинадера вылетел самолет ВВС страны.

Газета Prensa Libre сообщила в свою очередь со ссылкой на данные миграционной службы Доминиканы, что граждане Доминиканской Республики, которые имеют вид на жительство в Гаити, возвращаются на родину, опасаясь беспорядков, которые могут вспыхнуть после убийства Моиза.

После объявления властей Доминиканской Республики о закрытии границы с Гаити на родину вернулся 21 гражданин Доминиканы. Некоторые из них заявили, что сами приняли это решение, а часть сослалась на указание руководства компаний, в которых работали.

"Пока не происходило манифестаций [на территории Гаити], но мы не хотим дожидаться до последнего. Поэтому решили вернуться", - сказал на таможне Виктор Мендес, который работает в одной из фирм по укладке асфальта в гаитянском городе Бонао. Он рассказал, что в Гаити отмечается нехватка продовольствия и медикаментов.

Между тем Сантьяго Риверон - мэр доминиканского города Дахабон, расположенного на границе с Гаити, - сообщил, что получил данные о готовящихся "акциях насилия", которые могут произойти во время протестов на территории Гаити.

Нападение на Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения на его резиденцию в ночь на среду. Позже и.о. премьер-министра страны Клод Жозеф объявил, что правительство приняло решение ввести военное положение на территории республики.

После убийства Моиза президент Доминиканской Республики поручил полностью закрыть государственную границу с соседней страной. Он также созвал срочное заседание военного руководства республики для выработки плана действий по обеспечению безопасности в приграничных районах.