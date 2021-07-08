Постпред Гаити в ООН на встрече СБ запросил поддержку в расследовании убийства президента

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Постоянный представитель Гаити при ООН запросил у Совета Безопасности организации международной помощи в расследовании убийства президента страны Жовенеля Моиза. Об этом заявила в четверг на брифинге специальный представитель генерального секретаря ООН по Гаити Хелен Ла Лайм по итогам встречи Совета Безопасности ООН по ситуации в этой стране после убийства президента.

"Я только что вернулась со встречи Совета Безопасности, где постоянный представитель Гаити запросил международной помощи в этом расследовании", - сказала она.

Хелен Ла Лайм также отметила важность серьезного отношения к таким запросам и заявила, что в ООН "готовы помогать в этом расследовании" и при необходимости запросить необходимые ресурсы для проведения дополнительных экспертиз.

Спецпредставитель генсека ООН по Гаити заявила, что не может подтвердить сообщения, что убийцы президента носили форму одного из американских ведомств. "Я видела эти сообщения, но подтвердить их не могу", - сказала она.

Ранее американские СМИ сообщили, что нападавшие на резиденцию президента Гаити представлялись сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками США. Ла Лайм призвала дать властям страны время, чтобы провести расследование произошедшего, прежде чем делать какие-либо выводы.

О нападении

Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, часть совершивших атаку преступников говорила по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и вооруженных сил Гаити". Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.