США не получали от Гаити официального запроса о помощи в связи с убийством президента

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Власти США на данный момент не получали от Гаити официального запроса о помощи в связи с убийством президента Жовенеля Моиза. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы не получали официального запроса о помощи, но мы готовы к получению этого запроса, когда он поступит", - сказала она. Псаки подчеркнула, что власти США продолжают поддерживать демократические институты в Гаити и считают, что выборы в стране должны быть проведены в этом году, как и планировалось.