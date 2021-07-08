{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства президента Гаити
Обновлено 

США не получали от Гаити официального запроса о помощи в связи с убийством президента

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что власти США продолжают поддерживать демократические институты в Гаити

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Власти США на данный момент не получали от Гаити официального запроса о помощи в связи с убийством президента Жовенеля Моиза. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы не получали официального запроса о помощи, но мы готовы к получению этого запроса, когда он поступит", - сказала она. Псаки подчеркнула, что власти США продолжают поддерживать демократические институты в Гаити и считают, что выборы в стране должны быть проведены в этом году, как и планировалось.

Теги
ГаитиСШАМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
США еще решают, поедет ли Джилл Байден на открытие Олимпиады в Токио
Читать полностью