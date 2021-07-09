Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане на встрече в Брюсселе 12 июля

БРЮССЕЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Главы МИД ЕС обсудят ситуацию в Афганистане на заседании Совета ЕС в Брюсселе 12 июля, а также возможности Евросоюза оказать содействие для установления мира в этой стране после вывода оттуда военнослужащих западных стран. Об этом сообщил в пятницу источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Министры обсудят ситуацию в Афганистане. Мы видим, что движение "Талибан" (запрещено в России) не предпринимает действия, направленные на реализацию мирного политического процесса. Министры рассмотрят возможности ЕС оказать содействие для установления мира", - заявил европейский дипломат.

Столкновения между афганскими правительственными силами и талибами стали более интенсивными после сделанного 14 апреля заявления президента США Джо Байдена о решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Теми же темпами свои контингенты из этой страны выводят другие государства НАТО и их партнеры. Афганские официальные лица неоднократно сообщали, что движение "Талибан" наращивает темпы наступления.