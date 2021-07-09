Франция в течение 10 дней обсудит с ВТО проблему с названием шампанского

ПАРИЖ, 9 июля. /ТАСС/. Министр-делегат по вопросам внешней торговли при министре по делам Европы и иностранных дел Франк Риестер намерен в течение 10 дней обсудить со Всемирной торговой организацией проблемы, возникшие в сфере поставок шампанского и его наименованием в связи с принятием в России закона, определяющего особенности производства и оборота винодельческой продукции. Об этом Риестер, по данным Agence France Press , сообщил в пятницу в ходе посещения винодельческих хозяйств в долине Марны (к северо-востоку от Парижа).

"Я в течение 10 дней проведу обмен мнениями с комиссаром Всемирной торговой организации", - заявил Риестер в городе Эперне ."Нам следует мобилизовать все свои силы, как на уровне Франции, так и на уровне Европейского союза, поскольку общая коммерческая политика определяется именно на уровне ЕС", - подчеркнул он.

Со своей стороны Давид Шатийон, генеральный директор французского Союза компаний-производителей шампанского, заявил в ходе состоявшейся в Эперне в пятницу встречи: "Данная проблема - это отнюдь не финансовый вопрос. Речь идет о том, чтобы доказать российским властям, что слово "шампанское", будь оно написано латиницей или кириллицей, может обозначать лишь вина, произведенные в Шампани". "Это вопрос принципа, а не просто поставок нескольких бутылок", - подчеркнул глава профессионального объединения.

"Жители Шампани вот уже 300 лет прилагают немалый труд к тому, чтобы шампанское отличалось высоким качеством и было знаменитым. Для них это - самое важное их достижение на свете. Мы отнюдь не собираемся видоизменять этикетки нашего шампанского", - добавил он.

Тем не менее Шатийон отметил, что "речи не идет о том, чтобы вступать в противоборство с Россией". "Россияне - это подлинные друзья шампанского", - подчеркнул он. В то же время, по сведениям агентства Agence France Press, другая организация - Межпрофессиональный комитет шампанских вин в связи с возникшей ситуацией посоветовала производителям этого напитка не идти навстречу требованиям России и временно прекратить поставки шампанского.

Новый закон о виноделии

2 июля президент РФ Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации закон, определяющий особенности производства и оборота винодельческой продукции в РФ. Поправки, в частности, гласят, что "использование географического указания и наименования места происхождения товара в отношении винодельческой продукции осуществляется в рамках российской национальной системы" в соответствии с законодательством о виноградарстве и виноделии. При этом в закон 1995 года о госрегулировании оборота спиртного внесены изменения, согласно которым в перечислении видов алкогольной продукции, в частности, слова "игристое вино (шампанское)" заменены словами "игристое вино, включая российское шампанское".

Закон определяет и другие особенности производства и оборота винодельческой продукции в целях определения четких правил функционирования отрасли.