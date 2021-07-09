В ООН выразили обеспокоенность из-за захвата талибами погранпунктов в Афганистане

ООН, 9 июля. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане вызывает все большее беспокойство. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать захват талибами (представители запрещенного в РФ движения "Талибан") ряда погранпунктов на границе Афганистана с Ираном и Таджикистаном.

"Мы сохраняем все растущую обеспокоенность военной ситуацией на земле в Афганистане и продолжением боев, - сказал он. - Критически важно, чтобы все стороны удвоили свои усилия по достижению соглашения".

Ситуация в области безопасности в Афганистане значительно ухудшилась с апреля нынешнего года после заявления президента США Джо Байдена о завершении операции американских ВС в республике. По состоянию на 6 июля США более чем на 90% завершили процесс вывода своих войск. Теми же темпами свои контингенты из этой страны выводят другие государства НАТО и их партнеры. На фоне этого движение "Талибан" наращивает темпы наступления по целому ряду направлений. На данный момент несколько десятков районов находятся под контролем талибов, захвативших также ряд ключевых погранпереходов на границах с Таджикистаном, Ираном и Пакистаном. Кабул планирует массированное контрнаступление на сторонников движения