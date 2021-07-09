В Белом доме не стали прогнозировать, договорятся ли Байден и Меркель по "Севпотоку - 2"

ВАШИНГТОН, 9 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась делать прогнозы по поводу того, удастся ли Вашингтону и Берлину достичь договоренности по ситуации вокруг строительства трубопровода "Северный поток - 2" в ходе запланированного на 14-16 июля визита канцлера ФРГ Ангелы Меркель в США.

У официального представителя американского лидера поинтересовались в пятницу на регулярном брифинге, уверены ли в администрации США в достижении на скорых переговорах с Меркель и ее делегацией какой-то договоренности, позволяющей Вашингтону не вводить дальнейшие санкции в отношении участников проекта "Северный поток - 2". "Это, безусловно, будет частью обсуждения. И мнение президента [США Джо Байдена] по-прежнему заключается в том, что это [проект "Северный поток - 2"] плохая сделка, которая сопряжена с глобальными вопросами. Но я не стану предсказывать, как будет выглядеть исход встречи", - ответила Псаки.

Кроме того, она подтвердила, что Байден рассчитывает обсуждать с Меркель 15 июля проблематику кибербезопасности и пресечения хакерских атак с применением компьютерных вирусов-вымогателей. На вопрос о том, окажутся ли крупной частью повестки встречи Байдена и Меркель такие вопросы, Псаки ответила: "Я бы сказала, что это давно было [значительным блоком международного взаимодействия Вашингтона], в том числе на [сравнительно недавнем] саммите Группы семи, а также встречах президента в рамках его первого зарубежного турне". "Часть его [Байдена] сигнала другим европейским лидерам и партнерам заключалась в том, что нам необходимо стоять вместе, работать вместе, чтобы заниматься угрозой в виде вирусов-вымогателей, кибератак, это не просто проблема США, это проблема для ряда стран во всем мире", - подчеркнула пресс-секретарь.

"В плане того, какой процент встречи [займет обсуждение таких вопросов в ходе визита лидера Германии], думаю, у нас появится больше ясности по мере приближения этих переговоров с канцлером Меркель. Но я бы, разумеется, ожидала, что нарастающая угроза в киберпространстве и со стороны вирусов-вымогателей станет частью повестки дня [предстоящей встречи]", - заявила Псаки.

По ее оценке, предстоящий визит канцлера "подтвердит глубокие и нерушимые двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Германией". "В ходе этого нацеленного на будущее визита будет обсуждаться наше мощное партнерство, призванное решать общие глобальные вызовы и находить сферы дальнейшего укрепления сотрудничества в предстоящие месяцы и годы", - добавила Псаки.