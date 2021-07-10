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Палестино-израильский конфликт

Эрдоган заявил, что Турция продолжит оказывать поддержку Палестине

Президент Турции также выразил удовлетворение позитивным ходом развития двусторонних отношений во всех областях, от экономики и торговли до культуры, образования и туризма

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Турция продолжит поддерживать процесс внутреннего примирения в Палестине. Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении канцелярии турецкого лидера по итогам переговоров президентов Турции и Государства Палестины Тайипа Эрдогана и Махмуда Аббаса в Стамбуле.

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"[Президент Эрдоган] заявил, что Турция будет продолжать поддерживать процесс внутреннего примирения в Палестине. Он также выразил удовлетворение позитивным ходом развития двусторонних отношений во всех областях, от экономики и торговли до культуры, образования и туризма", - отмечается в сообщении.

За время недавней эскалации между Израилем и сектором Газа в мае 2021 года "Турецкий Красный Полумесяц" направил в Палестину медицинское оборудование стоимостью $50 тыс., два автомобиля для перевозки пациентов и раненых, 20 тыс. посылок с продовольствием, а также медицинские расходные материалы. Анкара на протяжении последних лет достаточно регулярно оказывает поддержку палестинской стороне, отправляя гуманитарные грузы в сектор Газа.

В ночь на 21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе Газа, которые на протяжении 11 предшествующих дней обменивались ракетными ударами. В настоящее время при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между сторонами.

Теги
ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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