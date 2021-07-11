Лидер молдавской партии опасается фальсификаций выборов на участках для Приднестровья

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Платформа "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе заявил о необходимости предотвратить возможные фальсификации на участках, открытых для жителей непризнанного Приднестровья на проходящих в воскресенье выборов в парламент Молдавии.

"Наблюдатели нашей партии выехали на эти участки, чтобы не допустить фальсификаций. Призываю всех граждан Молдавии голосовать сегодня за светлое будущее нашей страны, которое у нас хотят украсть. Я уверен, что если мы будем солидарны, мы обязательно сделаем нашу страну процветающей", - сказал Нэстасе на участке голосования, куда пришел вместе с семьей. В четверг Апелляционная палата Кишинева по его запросу обязала Центральную избирательную комиссию сократить число избирательных участков для жителей непризнанного Приднестровья с 41 до 12. Однако в субботу Высшая судебная палата отменила это решение.

Замглавы Генерального комиссариата полиции Марин Максиан сообщил в воскресенье на брифинге, что вблизи участков для голосования для жителей Приднестровья появились группы людей, которые следят за ходом голосования. По его словам, полиция предупредила их о необходимости соблюдать все нормы законодательства. Ранее правоохранители сообщили о возможных провокациях на этих участках, в связи с этим расквартированные в регионе миротворцы приняли дополнительные меры безопасности.

Избиратели из Приднестровья обычно поддерживают партии, выступающие за укрепление отношений с Россией. На президентских выборах 2020 года открытые для них участки блокировали активисты Партии действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает главу государства Майю Санду. Согласно опросам общественного мнения, партия Санду является фаворитом предстоящих выборов вместе с Избирательным блоком коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном. В выборах принимают участие еще 20 политических партий. У партии Нэстасе, согласно опросам, шансы пройти в парламент невелики.