РФПИ сообщил о высоких показателях безопасности "Спутника V" при вакцинации в Сан-Марино

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала высокие показатели безопасности в ходе вакцинации в Сан-Марино. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) со ссылкой на данные, опубликованные в журнале EClinicalMedicine.

По данным авторов исследования, вакцина "Спутник V" продемонстрировала высокие показатели переносимости в возрастной группе 60+. Российский препарат обладает таким же или более высоким профилем переносимости в возрастной группе 60 лет и более после введения обоих компонентов по сравнению с другими зарегистрированными вакцинами против коронавируса. Уточняется, что практически все зарегистрированные нежелательные явления после вакцинации были легкими или умеренными, длились менее двух дней. Случаев смерти или госпитализации зарегистрировано не было.

"Сан-Марино стало первым государством Европы, которое победило коронавирус и сняло соответствующие ограничения благодаря включению вакцины "Спутник V" в национальный портфель. Опубликованные данные демонстрируют высокие показатели безопасности российской вакцины, отсутствие случаев госпитализации и хорошую переносимость среди пожилых людей. Отсутствие политической мотивированности и предвзятости помогло Сан-Марино сделать выбор в пользу российской вакцины, которая зарекомендовала себя как одна из лучших в мире с точки зрения безопасности и эффективности", - приводится в сообщении комментарий главы фонда Кирилла Дмитриева.

Исследование было проведено с 4 марта по 8 апреля 2021 года в Сан-Марино среди вакцинировавшихся одним или обоими компонентами препарата "Спутник V". Анализ проводился для количественной оценки частоты нежелательных явлений после иммунизации первым, а также двумя компонентами.

В феврале Республика Сан-Марино одобрила применение российской вакцины "Спутник V" против коронавируса.