Папа Римский Франциск впервые появился на публике после операции

ВАТИКАН, 11 июля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выступил с традиционной воскресной проповедью, впервые появившись после перенесенной неделю назад операции на кишечнике на публике. Его выступление из окна 11 этажа римской больницы имени Агостино Джемелли показывали в прямом эфире на портале Vatican news .

"Благодарю вас всех, я остро ощутил вашу близость и поддержку от ваших молитв. Спасибо вам от всего сердца! <...> В эти дни госпитализации я убедился, насколько важна хорошая медицинская помощь, доступная каждому, как в Италии, так и в других странах", - сказал Франциск в ходе выступления.

Понтифик также выразил признательность и поддержку медицинским работникам и персоналу больницы. "И давайте молиться за всех больных, особенно за тех, кто находится в самом тяжелом состоянии: пусть никто не останется один", - добавил он.

84-летний Франциск, госпитализированный для проведения планового вмешательства по поводу симптоматичного стеноза (дивертикулярной болезни кишечника) в прошлое воскресенье, обратился к верующим из больничного окна впервые. Тогда как Иоанн Павел II (1920-2005) неоднократно проводил проповедь из больницы имени Джемелли, начиная с 1981 года, когда на него было совершено покушение на площади Святого Петра. Одна тогда спустя несколько дней после выстрела обращение к верующим было впервые записано и передано по радио. Из окна больницы польский понтифик выступал в 1992 году, а последний раз благословлял верующих незадолго до смерти во время девятой по счету госпитализации в марте 2005 года.

В начале этого года Папа Римский одним из первых сделал прививку от коронавируса вакциной американской компании Pfizer, разработанной совместно с германским партнером BioNTech. О его уровне антител к коронавирусу не сообщалось, однако с конца февраля понтифик ведет нормальную деятельность, совершил поездку в Ирак, где принимал участие в массовых мероприятиях. На последних коллективных аудиенциях, возобновленных в присутствии верующих, но на открытом воздухе, он начал пожимать руки участникам.