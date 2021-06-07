"Бедная церковь для бедных людей": как проходят реформы Папы Римского

Вера Щербакова — о том, как Франциск претворяет в жизнь главный тезис своего понтификата

Описание Папа Римский Франциск © EPA-EFE/FABIO FRUSTACI

Папа Римский Франциск вновь ужесточил систему наказаний за преступления в лоне церкви. В частности, согласно недавно обнародованной апостольской конституции папы Франциска Pascite gregem Dei реформируется шестая глава Кодекса канонического права — "Санкции в церкви". Помимо принципа равновесия между милосердием и карающей дисциплиной новый текст включает разнообразные поправки в существующее право и вводит наказания за новые виды преступлений. Мировые СМИ в основном обратили внимание на новшества, коснувшиеся больного для Римско-католической церкви вопроса — педофилии. Так, теперь вводятся санкции за указанные преступления, совершенные не только представителями духовенства, но и членами различных богословских и прочих околоцерковных институтов. Сами же эти преступления переквалифицированы согласно новому кодексу. Антикоррупционная метла Однако большая часть документа отведена преступлениям, которые касаются управления церковным имуществом. Так, в случае коррупции предусмотрены наказания как для коррумпируемого, так и для коррумпирующего.

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В последние несколько месяцев этому направлению уделяется особое внимание. В одном из документов также уточняется, что антикоррупционный закон устанавливает обязательство всех принимаемых на работу в структуры папского города-государства подписывать заявление, что они не были судимы и не являются фигурантами дел о коррупции и мошенничестве. Кроме того, Папа установил потолок стоимости получаемых сотрудниками Ватикана, включая кардиналов и руководящих лиц, подарков — не более 40 евро. Путем целой череды актов были учреждены новые органы внутреннего контроля для предотвращения финансовых преступлений, взяты обязательства по борьбе с коррупцией, установлен новый порядок заключения договоров о подряде. В итоге Служба внутренних доходов США включила Святой престол в список "юрисдикций высокой финансовой безопасности и надлежащей проверки клиентов". А еще не так давно ватиканский банк "Институт религиозных дел" (ИОР) входил в черный список за непрозрачность деятельности. Десятилетиями через него проходили совершенно неподконтрольные денежные потоки. Ватикан даже подвергся процедуре международной проверки, по итогам которой несколько ватиканских банкиров попали под следствие. Но дела о мошенничестве и незаконном присвоении средств всплывали не только в связи с банком, хоть именно относительно него в СМИ уже сложилась целая легенда о связях с "теневым миром". В мошенничестве подозревалось руководство папского хора Сикстинской капеллы. Немало шума наделала также история о том, как бывший госсекретарь (глава правительства Ватикана) кардинал Тарчизио Бертоне отремонтировал за счет передачи подряда на строительные работы больницы "Младенец Иисус" собственное роскошное жилье. Старые планы омыть церковь Сейчас такие вещи практически исключены. И неслучайно Франциск, беседуя с журналистами своего пресс-пула по дороге из апостольской поездки в Японию в ноябре 2019 года, с удовлетворением и даже долей гордости отметил, что последнее громкое расследование о подозрительных финансовых операциях с поступлениями от пожертвований (приобретение недвижимости в Лондоне) стало результатом работы именно внутренних проверяющих органов Ватикана, а не следствием обвинений извне. Он признал, что при проведении ряда операций присутствовал коррупционный компонент. При этом Франциск пояснил, что не видит ничего неэтичного в законном и благонадежном инвестировании получаемых пожертвований.

Все дело в плохом и хорошем управлении [финансами]. Складывать пожертвования в ящик — это плохое управление, хорошее управление — это правильное инвестирование, чтобы капитал не обесценивался, а немного прирастал, но, если деньги понадобятся на какие-то цели, чтобы они всегда были Франциск Папа Римский

Франциск утверждает, что церковь должна быть образцом финансовой прозрачности. А один из основополагающих тезисов понтификата аргентинского кардинала Хорхе Марио Бергольо, взявшего себе при восхождении на папский престол символичное имя Франциск, в честь основателя ордена бессребреников, заключается в том, что церковь, существующая для бедных людей, должна быть бедной. Первоначально многие говорили, что нынешний понтифик и вовсе устранит "Институт религиозных дел". "Зачем церкви банк. У святого Петра не было банка", — неоднократно говорил Франциск. Не бедная, но с дефицитом Один из "разоблачителей" Ватикана, автор книги "Жадность" итальянский журналист Эмилиано Фиттипальди, считает, что вся проблема в кадрах и плохом управлении. Во многом Святой престол стал жертвой соперничества разных ватиканских лобби, которые ведут борьбу за власть и финансы.

Папа Франциск пришел после самого большого управленческого кризиса Римско-католической церкви — отречения своего предшественника Бенедикта XVI. Это решение было продиктовано помимо физической усталости пожилого папы целым рядом серьезных финансовых скандалов. У Франциска была задача сделать церковь более прозрачной с финансовой точки зрения Эмилиано Фиттипальди итальянский журналист

По его мнению, Бергольо справился с ней отчасти. Ему мешают те самые кардинальские лобби, которые все еще противодействуют реформе Курии. Картинку-фантазию о погрязших в роскоши, амбициях (и грехах) кардиналах в тени ватиканских садов талантливо представил в своем нашумевшим сериале "Молодой папа" и его продолжении — "Новый папа" — итальянец Паоло Соррентино. Все, разумеется, не совсем так, хотя теория о неимоверном богатстве и влиянии Ватикана всегда занимала умы творцов, становясь беспроигрышным сюжетом для книг и фильмов. Основа "богатств" папского города-государства заложена в Латеранских соглашениях от 1929 года, подписанных тогдашним премьер-министром Италии Бенито Муссолини. Собственно, потерявшее к тому времени с образованием объединенной Италии все земли папское государство отказывалось при признании определенных прав, привилегий и денежной компенсации (750 млн лир в 5-процентных ценных бумагах) от всех территориальных претензий. Хотя за Ватиканом сохранялась внушительная недвижимость.

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В целом Святой престол не беден как церковная мышь, но и миллиардером его не назовешь (в прямом смысле слова). Ежегодный бюджет Ватикана составляет около €300 млн. В этом году дефицит утвержден на €50 млн: доходы — €260 млн, расходы — чуть более €300 млн. Есть и те, кто прогнозирует и вовсе банкротство папского города-государства. Зарплатная сетка духовенства стала известна, когда в марте на фоне кризиса, вызванного пандемией COVID-19, Папа Римский был вынужден объявить о сокращении зарплат кардиналам и служащим. Но эта мера позволила никого не увольнять и сохранять содержание даже в месяцы простоя. Так, довольствие у церковных работников относительно небольшое: у священников оно едва составляет €1,3 тыс., у епископов ненамного больше — €1,7 тыс. Зарплата куриального кардинала — €5,5 тыс. Продолжает смену эпохи Сам Франциск уже прославился скромностью с первых дней своего понтификата, отказавшись жить в апартаментах Апостольского дворца. Он носит серебряный крест и кольцо рыбака — символ папской власти. Отказался он и от еще одного статус-символа — дорогих красных папских башмачков, сохранив верность своим черным ботинкам. "Институт религиозных дел" он не упразднил, но вся бесконечная череда указов, апостольских увещеваний, кодексов и так далее (которая, как говорят, еще не окончена) — это и есть та самая реформа, которую от него ждут. Очень мудрый, иезуит, бывший глава службы печати Святого престола падре Федерико Ломбарди говорил, что в церкви не может быть революций: "Церковь меняется, но своими неторопливыми темпами".

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