Папа Римский подтвердил, что санкционировал антикоррупционные проверки в Ватикане

ВАТИКАН, 26 ноября. /ТАСС/. Все последние финансовые проверки в Ватикане проходили с ведома и одобрения Папы Римского Франциска, а поводом для них послужили подозрения в коррупции. Об этом сам понтифик сообщил во вторник, возвращаясь из апостольского визита в Японию.

"Мне сообщили о факте коррупции, и я дал согласие на проверку. Самое важное, что все обвинения идут не извне, а разбирательство инициировано самим Ватиканом. Это значит, что система работает", - сказал Папа Римский на пресс-конференции на борту самолета. "Впервые в Ватикане вскрывается что-то изнутри, а не разоблачается извне, как было раньше", - добавил он.

Около месяца назад в СМИ просочилась информация о внутреннем расследовании подозрительных финансовых операций с поступлениями от пожертвований. Как сообщалось, ватиканские финансовые институты проводили не совсем прозрачные операции по приобретению недвижимости в Лондоне. Под следствие попали пять человек из секретариата Госсовета (правительства) Ватикана. С тех пор произошло несколько громких отставок, в том числе в наблюдательном финансовом управлении Ватикана, а также главы жандармерии, которая и начала расследование. Поводом для последней отставки послужило то, что именно от этого органа произошла утечка в СМИ.

Папа Франциск признал, что при проведении ряда операций присутствовал коррупционный компонент. Однако он подчеркнул, что верит в презумпцию невиновности. Понтифик также сказал, что не видит ничего неэтичного в законном и благонадежном инвестировании получаемых пожертвований. "Все дело в плохом и хорошем управлении [финансами]. Складывать пожертвования в ящик - это плохое управление, хорошее управление - это правильное инвестирование, чтобы капитал не обесценивался, а немного прирастал, но если деньги понадобятся на какие-то цели, чтобы они всегда были", - разъяснил понтифик.