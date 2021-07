В штабе Партии действия и солидарности начали праздновать успех на выборах в Молдавии

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Партия действия и солидарности (ПДС), лидирующая на парламентских выборах в Молдавии, следит за подсчетом голосов Центризбиркомом, в штабе царит праздничная атмосфера, передает корреспондент ТАСС.

На площади недалеко от офиса ПДС установлен большой экран, на который выводятся результаты голосования. Сторонники партии, одетые в белые футболки, скандируют, обнимаются и поздравляют друг друга. Транслируется музыка, в том числе хит группы Queen "Куин" We Are the Champions, под который собравшиеся поют и танцуют.

Всего на площади находятся около 60 человек. В руках у них желтые флаги партии и флаги Молдавии. Люди под выступление оркестра принялись водить хоровод.

Президентская ПДС с 47% голосов ведет на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах в Молдавии. У блока коммунистов и социалистов - 31%, у партии "Шор" - 6,86%, сообщил ЦИК после обработки 90% протоколов.

В воскресенье в Молдавии прошли досрочные выборы в парламент. Избирательные участки закрылись в 21:00 (совпадает с московским). В выборах приняли участие Партия действия и солидарности, главным оппонентом которой выступил Избирательный блок коммунистов и социалистов во главе с экс-президентами Владимиром Ворониным и Игорем Додоном, а также еще двадцать политических партий. Партиям для прохождения в высший законодательный орган необходимо преодолеть барьер в 5%, избирательным блокам - 7%, независимым кандидатам - 2%.