Президенты сошлись в битве за парламент Молдавии

В Молдавии, где полномочия президента урезаны, а реальные рычаги власти в руках парламента и назначенного им правительства, развернулась решающая схватка за власть. Хотя ЦИК зарегистрировал уже 21 из 24 подавших заявки конкурентов, гарантированные шансы попасть в парламент, как свидетельствуют опросы, имеют только двое из них. Социологи считают фаворитом гонки основанную действующим президентом Майей Санду Партию действия и солидарности (ПДС), которая обещает привести страну в Европейский союз, дать бой коррупции, реформировать юстицию и пользуется поддержкой Брюсселя и Вашингтона.

Описание Председатель Европейского парламента Давид Сассоли и президент Республики Молдова Майя Санду © Martin Bertrand / Hans Lucas via Reuters Connect

Ей противостоит Избирательный блок коммунистов и социалистов, в который объединились два формирования на левом фланге — Партия социалистов и Партия коммунистов. Его возглавили их лидеры — бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, предлагающие укрепить молдавскую государственность и нейтралитет, сохранять баланс в международных отношениях, сотрудничая и с Западом, и с Россией, жестко противодействовать унионистам (так называют сторонников ликвидации Молдавии и ее объединения с Румынией). Таким образом, выборы в республике приобретя, как и прежде, геополитический характер, стали битвой президентов — нынешнего и двух прежних. Парад правительств Сразу же после вступления в должность Санду стала добиваться роспуска парламента, надеясь на волне успеха в президентской кампании увеличить в нем число своих сторонников. В нынешнем у ее партии всего 15 из 101 мандата, что не позволяет влиять на ситуацию в стране и принимать важные решения. Сразу же после инаугурации нового президента активисты ее партии устроили шумные протесты в Кишиневе, после которых в отставку ушел премьер Ион Кику, который пользовался поддержкой социалистов, контролировавших парламентское большинство вместе с депутатской группой "За Молдову". Это открыло дорогу к досрочным выборам — по местным законам их можно объявить, если депутаты дважды не утвердят новый кабинет или не смогут назначить его в течение трех месяцев. Чтобы создать такую ситуацию, Санду воспользовалась своим правом выдвигать кандидата в премьеры, поочередно предложив двух заведомо непроходящих — бывшего министра финансов Наталью Гаврилицу, а затем временного лидера ее партии Игоря Гросу. Кроме того, она призвала парламент отклонить эти кандидатуры. Как и ожидалось, оба не получили ни одного голоса. Депутаты, в свою очередь, напомнили Санду, что по закону президент обязан предложить кандидата в премьеры от парламентского большинства. И рекомендовали выдвинуть на этот пост бывшего министра финансов Марианну Дурлештяну, а когда она внезапно отказалась, посла Молдавии в России Владимира Головатюка. Свое решение они обосновали тем, что в условиях пандемии и экономического кризиса надо решить насущные проблемы страны, прежде чем ввергать ее в новую предвыборную лихорадку. Принципы и ценности Победить в споре с Санду президенту помог Конституционный суд (КС), который приобрел дурную славу за десятилетнее правление коалиции проевропейских партий. Все началось в 2009 году после "твиттер-революции" в Кишиневе, участники которой разгромили и подожгли парламент и президентский дворец, водрузив на них флаги ЕС и Румынии. Лидеры коалиции пообещали внедрять "европейские принципы и ценности", но на деле все обернулось серией коррупционных и политических скандалов, в которые были втянуты и блюстители закона. Сначала депутаты три года не могли избрать президента — было предпринято шесть неудачных попыток, и, хотя по закону парламент распускается уже после второй, положение спасали судьи, находившие оправдания очевидному мошенничеству. Последовали и другие решения, не оставившие сомнений, что людьми в мантиях, как и всей страной, управляет в ручном режиме одиозный режим, установленный лидером Демократической партии олигархом Владимиром Плахотнюком.

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Сквозь пальцы на очевидные безобразия смотрели в Вашингтоне и Брюсселе, где опасались прихода к власти левых партий, выступающих за сближение с Москвой. Западные лидеры и чиновники в ходе визитов называли Молдавию "историей успеха", несмотря на то что власть в стране, подписавшей соглашение об ассоциации с ЕС, формировалась как в бантустане. Так, чтобы получить контроль над правительством, как считается, Плахотнюк, партия которого контролировала всего 19 мест в парламенте, словно на рынке прикупил почти половину депутатов. Осенью 2015 года стало известно, что при содействии власти из банков страны украли €1 млрд — на улицы вышли тысячи демонстрантов, которые пошли на штурм парламента. Однако режим олигарха неожиданно поддержала помощник госсекретаря США Виктория Нуланд, которая вскоре принимала его в Вашингтоне. Сделано это было, несмотря на статью в The New York Times генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, в которой Молдавия была объявлена страной, захваченной олигархами. В благодарность за поддержку Плахотнюк запретил чиновникам ездить в Москву, ограничил трансляцию российских телеканалов, последовали высылки российских дипломатов, политиков и журналистов. Всесильный суд Удержаться у власти олигарху все это время помогал КС, неоднократно перекраивавший законы в обход парламента. Так, в 2016 году судьи приняли очередное сомнительное решение вернуть всенародные выборы президента. А после того, как на них победил социалист Додон, Плахотнюк использовал судей для преодоления вето главы государства — по его указанию они на несколько минут отстраняли того от должности, чтобы законы и указы подписали премьер или спикер парламента. Апофеозом стал политический кризис 2019 года, когда по указанию олигарха был объявлен вне закона новый парламент и назначенное им правительство. Положение спасли послы ЕС, России и США, после вмешательства которых Плахотнюк сбежал в Майами. Генпрокуратура Молдавии обвинила его в причастности к хищению из банков и потребовала выдачи, но американские власти отказали. Примечательно, что после отъезда олигарха судьи отменили свои вердикты, которые по иронии судьбы заканчивались словами "окончательный и пересмотру не подлежит". И подали в отставку.

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Однако новый состав КС вновь не удержался от вмешательства в политику. Уже летом прошлого года судьи по требованию сторонников Санду отменили соглашение о выделении Россией кредита €200 млн, который молдавское правительство попросило, чтобы справиться с пандемией и кризисом. И в нынешнем противостоянии они взяли сторону президента, признав законность выдвижения премьера в обход парламентского большинства, хотя консультации Санду с парламентом по этому вопросу носили явно формальный характер. А также помогли устранить последнее препятствие на пути к выборам, отменив чрезвычайное положение, которое ввел парламент на фоне пандемии. Возмущенные этим депутаты отозвали было мандат у назначенной по их квоте главы КС Домники Маноле, но судьи признали незаконным и это решение. Внешние факторы Конфликт ветвей власти в Молдавии не обошли вниманием внешние игроки. Вашингтон и Брюссель взяли сторону Санду — Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал действия депутатов "грубой атакой на конституционный строй", а Госдепартамент расценил их как "атаку на демократические нормы". Москва, со своей стороны, предостерегла от вмешательства во внутренние дела Молдавии. "Показательно, что, призывая парламент уважать решения Конституционного суда, представители США и ЕС, похоже, отказываются проявлять такое же уважение по отношению к действиям законодателей. Подобная избирательность в оценках лишний раз подтверждает, что геополитический вектор Кишинева для них важнее, чем те "демократические ценности", в защиту которых они выступают", — завила представитель МИД РФ Мария Захарова. Симпатии Запада в избирательной кампании очевидны — глава Совета Европы Шарль Мишель в рамках турне по странам Восточного партнерства прямо заверил Санду, что "Европа на ее стороне". Вскоре из Брюсселя пришла новость о планах выделить республике в ближайшие три года финансовую поддержку в объеме €600 млн. Объявившая об этом заместитель председателя генерального директората по политике соседства, расширения и переговоров Еврокомиссии Катарина Матернова предупредила, что деньги дадут только в том случае, если новый парламент и правительство выполнят взятые перед ЕС обязательства. На помощь пришел и Фонд Конрада Аденауэра (Германия), который по заключенному недавно контракту выплачивает зарплаты сотрудникам президентской администрации. Мобилизация электората Избирательная кампания в Молдавии стартовала с шумных протестов проевропейских партий против решения Центральной избирательной комиссии оставить прежним количество избирательных участков за рубежом — 139. Санду назвала это "издевательством над диаспорой", ее сторонники потребовали увеличить число участков за границей до 198, напомнив, что во втором туре президентских выборов на восьми участках в Германии, Италии и Великобритании к вечеру закончились бюллетени. Додон, в свою очередь, призвал комиссию обеспечить права избирателей не только на Западе, но и в России, а также в непризнанном Приднестровье. Он привел данные, что в прошлом году в западных странах проголосовала почти четверть миллиона молдавских граждан, что составляет более половины тех, кто там живет, а в России, где их примерно столько же, всего 12 тыс. Лидер социалистов раскритиковал активистов партии Санду, которые блокировали открытые на территории Молдавии участки для приднестровцев, из-за чего из 200 тыс. проживающих там молдавских граждан проголосовало всего 30 тыс. "Мы считаем, что против тех, кто занимался этим, надо возбудить уголовные дела", — заметил он.

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С другой стороны, экс-председатель КС Александр Тэнасе, который руководил инстанцией в годы правления Плахотнюка, назвал приднестровцев "врагами молдавской государственности" и предложил запретить им голосовать. То, что в выборах принимают участие партии, открыто призывающие "ликвидировать молдавскую государственность" и объединиться с Румынией, Тэнасе ничуть не смутило. По поводу голосования за рубежом на выборах в Кишиневе в эти дни популярна шутка: люди, которые не живут в стране, выбирают тем, кто в ней живет, тех, кто не собирается в ней жить. Однако наблюдатели считают, что причина скандала вокруг зарубежных участков не в том, чтобы обеспечить право голоса для граждан Молдавии, которую из-за безработицы покинула почти треть населения. "На президентских выборах более 90% избирателей в западных странах поддержали Санду, что помогло ей обойти Додона. Однако на парламентских выборах ее партия хоть и лидирует в опросах социологов, вряд ли получит большинство мест в парламенте. Подняв шум вокруг участков на Западе, ее сторонники хотят мобилизовать свой электорат", — считает молдавский политолог Корнел Чуря. В ходе президентских выборов наблюдатели отметили феноменальную скорость голосования на некоторых участках в ЕС, которые пропускали по избирателю каждые семь секунд. "Несмотря на жесткую пандемию, нашим молдаванам создали в Европе особые условия, их подвозили и заставляли голосовать. Такие вещи нельзя допускать", — заметил бывший мэр Кишинева Серафим Урекян. "Большинство участков в западных странах находятся вне посольств и консульств. Представители диаспоры самостоятельно назначают туда своих представителей из добровольцев, которые и организуют выборы. Наблюдателей там фактически нет, поэтому контролировать законность голосования там невозможно", — пояснил молдавский политолог Борис Шаповалов. Под давлением улицы ЦИК решил увеличить число участков за рубежом до 146. Причем в России, где обычно голосуют за левые партии, их число осталось прежним — 17. А для приднестровских избирателей, которые тоже известны своими пророссийскими настроениями, их число даже уменьшили с 42 до 41. Однако проевропейские партии оспорили решение ЦИК в Апелляционной палате Кишинева, которая обязала увеличить количество участков за границей. Раскол или диалог? В ходе избирательной кампании соратники Санду не скрывают, что надеются получить в будущем парламенте большинство мандатов. Однако большая часть социологов убеждена, что на правом фланге в нем будет доминировать партия Санду, на левом — коммунисты и социалисты, но никто из них не получит решающего большинства. А это значит, что снова придется договариваться о коалиции. Реальные шансы преодолеть барьер 5% для партий и 7% — для блоков, судя по опросам, есть еще у двух региональных формирований. Это Партия "Шор" во главе с бывшим мэром города Оргеев Иланом Шором и Избирательный блок "Ренато Усатый" во главе с градоначальником второго по величине города Бельцы. Если это произойдет, в их руках может оказаться "золотая акция", которой когда-то весьма умело пользовался бежавший из страны Плахотнюк.

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