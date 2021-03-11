Помощь с оговорками. Евросоюз обнадежил Кишинев, а США молчат

Глава Совета Европы Шарль Мишель завершил турне по трем странам Восточного партнерства, выразив поддержку властям Молдавии, Грузии и Украины. В Молдавии Мишель провел единственную встречу — с президентом Майей Санду, победа которой на выборах, по его словам, открыла "окно возможностей" для сотрудничества с Брюсселем. Глава Молдавии со своей стороны пожаловалась, что очистить страну от коррумпированных чиновников ей мешает не желающий распускаться парламент. "Чем быстрее мы проведем досрочные выборы и сформируем новое правительство, тем быстрее сможем изменить ситуацию к лучшему", — заверила она.

Описание Глава Совета Европы Шарль Мишель и президент Молдавии Майя Санду © EPA-EFE/DUMITRU DORU

Накануне приезда европейского гостя обострилось противостояние между президентом и депутатами. "Безусловно, парламент должен быть распущен. Но, прежде чем погрузиться в новую избирательную кампанию, мы, как ответственные политики, обязаны сформировать дееспособное правительство, которое справится с нарастающими угрозами пандемии и кризиса в экономике", — считает бывший президент Игорь Додон, возглавляющий Партию социалистов Республики Молдова. У этой партии самая крупная фракция в законодательном собрании (37 из 101 мандата), и вместе с депутатской группой "За Молдову" она предложила президенту выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра бывшего главу Минфина Марианну Дурлештяну. Под обращением подписались 54 парламентария, которые считают необходимым сформировать технический кабинет для управления кризисом — в последние дни число заразившихся коронавирусом в стране бьет рекорды прошлого года, в больницах Кишинева и многих других районах страны не хватает коек для госпитализации тяжелых больных. Но Мишель высказал слова поддержки Санду. "Те, кто были вовлечены в беззаконие, не должны принимать участия в строительстве будущего Молдавии, поэтому досрочные выборы могут воплотить это в жизнь. Госпожа президент, Европа на вашей стороне. Вы можете на нас рассчитывать", — сказал он по итогам встречи. И напомнил, что ЕС уже выделил Молдавии около 50 млн евро макрофинансовой помощи, а может передать еще столько же, но при условии проведения реформ. "Если мы хотим больше инвестиций, очень важно убедиться, что мы ведем борьбу с коррупцией и обеспечиваем верховенство закона", — пояснил он. Молдавии также была обещана поддержка в борьбе с пандемией. Только в конце февраля в Кишинев доставили подаренную Румынией первую партию вакцины — 21 тыс. доз препарата AstraZeneca, из которых 1,8 тыс. передали в непризнанное Приднестровье. Через несколько дней республика получила еще 14 тыс. доз этого препарата через платформу COVAX. Они предназначены для медиков, но о начале массовой вакцинации населения речи пока не идет. "Визит Мишеля в Молдавию, Грузию и Украину проходил на фоне кризиса в отношениях Брюсселя и Москвы и носил символический характер накануне предстоящего в марте саммита ЕС, на котором рассмотрят отношения с Россией. Был послан сигнал поддержки, но наращивания помощи ждать не стоит — политического решения на этот счет в отношении стран Восточного партнерства пока не принято. К тому же страны ЕС, как и весь мир, переживают непростую ситуацию, у них хватает собственных проблем, на решение которых необходимы значительные средства", — считает, например, молдавский политолог Корнел Чуря. По его словам, обещанные Мишелем деньги, как и было заявлено, пойдут на борьбу с пандемией, а также поддержку неправительственным организациям и СМИ, которые создают здесь публичную и медийную атмосферу. Визит на фоне скандала Приезду европейского чиновника предшествовал скандал, в ходе которого молдавские депутаты, представляющие парламентское большинство, обвинили посла ЕС в Кишиневе Петера Михалко в грубом вмешательстве во внутренние дела страны. Поводом стала критика европейского дипломата в адрес Координационного совета по телевидению и радио, который, по его мнению, плохо борется с "дезинформацией и ложными новостями", показывающими "неправильную" с точки зрения ЕС позицию. Также дипломат выразил недовольство принятием закона о функционировании языков, в котором восстановлен статус русского как языка межнационального общения. Не осталась в стороне и отмена решения, возлагавшего на граждан бремя возвращения 1 млрд евро, украденного из банков.

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В ответном заявлении депутаты призвали Михалко "уважать независимость и суверенитет" страны. За коллегу заступились послы стран ЕС в Кишиневе, подписавшие коллективное письмо в его защиту. Правда, подпись под ним не поставил посол Венгрии, а глава МИД этой страны Петер Сийярто в ходе визита в Молдавию даже раскритиковал Михалко, отметив, что его поведение в Кишиневе "не укладывается в понятие взаимного уважения". МИД РФ в своем комментарии также указал неприемлемость "менторской критики" европейского дипломата. "К сожалению, подобные высказывания главы делегации ЕС в Молдавии, являющиеся откровенным вмешательством во внутренние дела страны, становятся для него обычной практикой", — подчеркнули на Смоленской площади. Там напомнили, что Молдавия, помимо Соглашения об ассоциации с ЕС, является участником СНГ и наблюдателем при ЕАЭС, а соответственно, имеет международные обязательства в рамках евразийских интеграционных структур. "Скандал с Михалко продемонстрировал, насколько глубоко вовлечены в наши внутренние дела дипломаты западных стран, которые СМИ Молдавии, ставшей за годы независимости одной из самых бедных в Европе, словно по иронии, называют "партнерами по развитию". Не секрет, что некоторые молдавские чиновники получают у них гранты, регулярно отчитываются перед ними, выслушивают наставления", — считает бывший посол Молдавии в Китае, профессор Виктор Боршевич. По его словам, это наглядно продемонстрировали и недавние выборы президента, когда ряд чиновников и дипломатов ЕС открыто призвали голосовать за одного из кандидатов. "Не стесняются они указывать и депутатам парламента, который избран народом и по конституции является его высшим представительным органом. Хотя в основном законе ничего не сказано о роли зарубежных дипломатов в управлении государством. Ничего подобного нет и в соглашении об ассоциации с ЕС, которое подписало правительство", — заметил Боршевич. По его мнению, особую активность в этой деятельности проявляют европейские дипломаты, в то время как их коллеги из США в последнее время заняли выжидательную позицию. "Думаю, это во многом связано с заявлением госсекретаря Энтони Блинкена, заверившего, что Белый дом более не будет заниматься насаждением демократии за рубежом. Глава американской дипломатии заявил, что это принесло Вашингтону дурную славу, и с этим трудно не согласиться", — считает дипломат. Он также напомнил, что хищения из молдавских банков и другие "беззакония", о которых упомянул в ходе встречи с Санду глава Совета Европы, были допущены в последние десять лет, когда страной при поддержке США и ЕС правила коалиция проевропейских партий. Наследие проевропейского правления Эта коалиция пришла к власти после произошедшей в апреле 2009 года цветной революции в Молдавии, в ходе которой сторонники именно проевропейских партий разгромили и подожгли парламент и резиденцию президента, вывесив на них флаги ЕС и соседней Румынии. Новая власть пообещала скорое вступление в ЕС. В поддержку в Кишинев приезжали даже премьер Германии Ангела Меркель и будущий президент США Джо Байден.

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Вскоре выяснилось, что в обозримом будущем членство в ЕС стране не светит, а радужные обещания обернулись ухудшением в экономике, чехардой политических кризисов и громких коррупционных скандалов. Чтобы гасить их, в Кишиневе то и дело высаживался десант чиновников из Брюсселя, которые в ультимативной форме заставляли лидеров коалиции сохранять единство, порой даже ценой грубого нарушения конституции и законов. Терпение людей лопнуло в 2015 году, когда стало известно, что из банков с участием высших должных лиц украли астрономическую для бедной страны сумму в 1 млрд евро. Афера, которую назвали "кражей века", спровоцировала массовые протесты, падение двух правительств, в тюрьме по обвинению в коррупции оказался экс-премьер Владимир Филат. Власть перешла к его партнеру по коалиции — олигарху Владимиру Плахотнюку. Повесив всех собак на бывших компаньонов, он умудрился сформировать новый кабинет, несмотря на то, что контролируемая им Демократическая партия Молдовы (ДПМ) имела всего 19 из 101 мандата в парламенте. Новость о том, что олигарх скупил, как в супермаркете, десятки депутатов из других фракций, привела в ярость протестующих, среди которых были социалисты Додона, сторонники "Платформы "Достоинство и правда" (ПДП) Андрея Нэстасе и "Нашей партии" Ренато Усатого. Они пошли на штурм парламента, из-за чего утверждение нового кабинета сократили до нескольких минут, а министров приводили к присяге ночью. Вскоре к оппозиции присоединилась и Санду, которая, потеряв пост министра в кабинете Филата, учредила проевропейскую Партию действия и солидарности (ПДС). Проведенные в те дни опросы показали, что, несмотря на предоставленный Брюсселем безвизовый режим, число сторонников интеграции в ЕС снизилось почти вдвое. Геополитика все спишет Чтобы не допустить прихода к власти пророссийских политиков, помощник госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в начале 2016 года о поддержке "ночного" правительства в Кишиневе и вскоре уже принимала в Вашингтоне Плахотнюка. Хотя годом ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд опубликовал в The New York Times статью, в которой объявил Молдавию захваченным олигархами государством. В том, что геополитика все спишет, был убежден и Плахотнюк. Стараясь угодить западным покровителям, он запретил чиновникам ездить в Москву, под предлогом "борьбы с пропагандой" ограничил трансляцию программ российских телеканалов, из Кишинева начали высылать российских дипломатов, политиков, журналистов. От встречных санкций Москвы Молдавию спас победивший в конце 2016 года на президентских выборах Додон, который сумел договориться с Владимиром Путиным не замораживать, а, наоборот, расширить двустороннее сотрудничество. Надо сказать, что избрание Додона было выгодно и Плахотнюку, который опасался, что в случае победы Санду в 2016 году Запад сделает ставку на нее с целью избавиться от ставшего непопулярным режима. Также такой расклад, как полагал олигарх, давал ему возможность маневрировать, пугая Вашингтон усилением российского влияния, а Москву — активизацией сотрудничества с НАТО и давлением на Приднестровье. Додону тем временем связали руки. Когда он отказывался утверждать сомнительные решения или назначения, подконтрольный олигарху Конституционный суд (КС) временно лишал его полномочий, а нужную подпись ставил председатель парламента или премьер. Ликвидировать правление Плахотнюка удалось только после парламентских выборов 2019 года, когда против него объединились социалисты, партии Санду и Нэстасе. Олигарх объявил новую власть вне закона, но после ее открытой поддержки Москвой, Брюсселем и Вашингтоном сбежал в Майами (сначала проведя короткую беседу с послом США Дереком Хоганом). В Молдавии его обвинили в коррупции, причастности к "краже века" и других преступлениях, Генпрокуратура страны выдала ордер на арест, но американские власти отклонили запрос о выдаче олигарха. Головокружение от успехов После бегства общего врага коалиция Додона, Санду и Нэстасе, взгляды которых не совпадали по ключевым вопросам, прогнозируемо распалась. За неимением лучшего социалисты создали коалицию с демократами, которые к тому времени заявили об избавлении от наследия Плахотнюка. Санду, покинув пост премьера, за год до новых президентских выборов ушла в оппозицию. Что дало ей возможность жестко критиковать предложенное Додоном правительство Иона Кику, которое столкнулось с пандемией, сопутствующим экономическим кризисом, жесточайшей засухой и политической нестабильностью, связанной с отсутствием большинства в парламенте.

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Эти выпады и помогли Санду выиграть президентскую гонку в 2020 году. Но, заняв кресло главы государства, она и сама столкнулась с непростыми проблемами своего предшественника. В Молдавии парламентская форма правления и президент могут получить реальные рычаги власти только в том случае, если опираются на парламентское большинство (где у партии Санду всего 15 мест). Даже если объединить мандаты с другими проевропейскими партиями, их количества не хватит для утверждения правительства, например. К тому же у их лидеров весьма прохладные отношения с самой Санду, которая после победы на выборах оттеснила их на обочину молдавской политики. По последним соцопросам, никто из правых партий не в состоянии преодолеть избирательный порог в 6% и попасть в парламент. По этой причине они не желают досрочных выборов и саботируют действия президента по роспуску парламента. Санду, наоборот, нужно провести выборы побыстрее, в чем и поддержал глава Совета Европы Шарль Мишель во время своего визита в Молдавию. Для этого в конце прошлого года в Кишиневе ее сторонники организовали шумные протесты. Однако инициировать роспуск законодательного органа президент Молдавии способен только в двух случаях — если депутаты в течение трех месяцев не смогут принять ни одного закона или не утвердят правительство с двух попыток в течение 45 дней. Так как в завершение 2020 года премьер Кику подал в отставку, это дало возможность реализовать второй, более короткий сценарий. Президент выдвинула вместо него своего советника по экономике Наталью Гаврилицу и призвала депутатов не голосовать за нее, что и произошло. Однако перед повторным выдвижением Гаврилицы социалисты и группа "За Молдову" предложили в премьеры Дурлештяну. Санду не согласилась, но Конституционный суд, куда обратились депутаты, признал ее действия незаконными и обязал возобновить консультации с парламентом по вопросу правительства. Тут президент заявила, что пойдет до конца — вплоть до импичмента, который могут инициировать две трети депутатов. Но эта процедура предполагает проведение референдума, на котором уход президента должно поддержать больше людей, чем его избрали. Да и социалисты, без голосов которых инициировать импичмент невозможно, уже заявили, что не пойдут по такому пути. Политический тупик Таким образом, политическая ситуация в Молдавии вновь оказалась в тупике. "Наилучший выход — переговоры между президентом и парламентом, позволяющие назначить дееспособное правительство и договориться о досрочных выборах, которые могут пройти во второй половине нынешнего года. Однако прежде надо справиться с пандемией, закупив 1,5–2 млн вакцин как в западных странах, так и в России, чтобы привить две трети населения и избежать нового всплеска пандемии, проводя выборы в разгар сложной эпидемиологической ситуации", — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС Игорь Додон. По его мнению, другие варианты менее желательны — страна не должна проживать до предстоящих через два года очередных выборов с исполняющим обязанности правительством. "Ситуация с пандемией и кризисом будет по-прежнему ухудшаться, и тогда парламент может ввести в стране чрезвычайное положение", — пояснил Додон. Нельзя полностью исключать и более плохой вариант, когда придется искать юридическое решение через отстранение президента или изменение конституции, считает политик.

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