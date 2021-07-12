Беженцы из уничтоженной террористами деревни в провинции Хама в Сирии вернутся домой

ЗАРА /Сирия/, 12 июля. /ТАСС/. Беженцы из деревни Зара в провинции Хама в Сирии, фактически уничтоженной боевиками в 2016 году, возвращаются в свои дома из лагеря беженцев в населенном пункте Хомс. Об этом сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Андрей Дудкин.

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"Сегодня расформирован лагерь беженцев и жители возвращаются в свои дома. Центр по примирению приложил значительные усилия для возрождения деревни", - рассказал Дудкин, отметив, что власти провинции Хама организовали работы по восстановлению коммунальной и социальной инфраструктуры.

По его словам представителя центра, в родную деревню вернутся 152 человека, проживавшие в лагере беженцев с 2016 года. Военные провели гуманитарную акцию по выдаче продуктовых наборов для жителей деревни.

В мае 2016 года террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) захватили деревню. Тогда свидетели нападения сообщали, что боевики врывались в дома и безжалостно убивали женщин, детей и стариков.