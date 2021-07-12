{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Беженцы из уничтоженной террористами деревни в провинции Хама в Сирии вернутся домой

Домой вернутся 152 человека, проживавшие в лагере беженцев с 2016 года, сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Андрей Дудкин

ЗАРА /Сирия/, 12 июля. /ТАСС/. Беженцы из деревни Зара в провинции Хама в Сирии, фактически уничтоженной боевиками в 2016 году, возвращаются в свои дома из лагеря беженцев в населенном пункте Хомс. Об этом сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Андрей Дудкин.

На эту тему
Кибербезопасность и Сирия. Что обсудили Путин и Байден в третьем телефонном разговоре
Кибербезопасность и Сирия.

"Сегодня расформирован лагерь беженцев и жители возвращаются в свои дома. Центр по примирению приложил значительные усилия для возрождения деревни", - рассказал Дудкин, отметив, что власти провинции Хама организовали работы по восстановлению коммунальной и социальной инфраструктуры.

По его словам представителя центра, в родную деревню вернутся 152 человека, проживавшие в лагере беженцев с 2016 года. Военные провели гуманитарную акцию по выдаче продуктовых наборов для жителей деревни.

В мае 2016 года террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) захватили деревню. Тогда свидетели нападения сообщали, что боевики врывались в дома и безжалостно убивали женщин, детей и стариков.

Теги
СирияРоссия
Расследование убийства президента Гаити
Власти Гаити заявили об улучшении состояния здоровья вдовы убитого президента страны
И.о. премьер-министра Гаити Клод Жозеф сообщил, что у него было несколько телефонных разговоров с Мартин Моиз
Читать полностью