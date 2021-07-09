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Кибербезопасность и Сирия.
Кибербезопасность и Сирия.
Кибербезопасность и Сирия.
Кибербезопасность и Сирия.
Кибербезопасность и Сирия.

Кибербезопасность и Сирия. Что обсудили Путин и Байден в третьем телефонном разговоре

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели в пятницу телефонный разговор. Он стал третьим за время пребывания американского лидера на своем посту и первым после встречи глав государств в Женеве 16 июня.

Как сообщили в Белом доме, разговор длился около часа, а его главной темой была кибербезопасность. В Кремле также рассказали, что российский президент выразил американскому коллеге соболезнования в связи с обрушением дома в городе Серфсайд, в результате которого погибли десятки человек.

ТАСС собрал главное, что известно о состоявшейся беседе.

Кибербезопасность

  • В Кремле подчеркнули, что взаимодействие России и США в сфере борьбы с киберпреступностью "должно носить постоянный, профессиональный и неполитизированный характер", осуществляться "с использованием специализированных каналов обмена данными" и "с соблюдением положений международного права".
  • Оба лидера подчеркнули "необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности, продолжения соответствующих контактов", добавили в Кремле.
  • В Белом доме заявили, что Байден призвал Путина принять меры в отношении хакеров, которые, как полагают в Вашингтоне, находятся на российской территории. Как уточнил позднее сам американский президент, он дал понять российскому коллеге, что США ждут от РФ действий, и по итогам разговора, который "прошел хорошо", настроен оптимистично.
  • Путин же в контексте недавних сообщений о серии кибератак, якобы совершенных из России, отметил, что за последний месяц американские компетентные ведомства не обращались к Москве по этим вопросам.
  • Байден заявил, что США будут принимать все меры для защиты от кибератак. По его словам, недавние инциденты такого рода будут иметь последствия. При этом, как подчеркнули в Белом доме ранее, у Вашингтона нет данных о том, что эти инциденты как-либо связаны с властями РФ.

Сирия

  • И в Кремле, и в Белом доме сообщили, что оба лидера высоко оценили координацию усилий, благодаря которой в пятницу Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гуманитарной помощи жителям Сирии. Этот документ впервые в истории был подготовлен совместными усилиями российской и американской сторон.
  • Как отметила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, принятие резолюции стало итогом "интенсивных дипломатических усилий" после саммита в Женеве.
Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияРоссияБайден, Джо
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В Кремле рассказали подробности разговора Путина с Байденом
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