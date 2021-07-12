В США заявили, что проводили операцию в Южно-Китайском море в рамках международного права

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Американский ракетный эсминец Benfold действовал в рамках права на свободную навигацию во время проведения операции вблизи Парасельских островов в Южно-Китайском море. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Седьмого флота американских военно-морских сил.

"Заявление КНР об этой операции является ложным, - утверждается в заявлении. - [Ракетный эсминец] Benfold провел [ее] в соответствии с [нормами] международного права, а затем продолжил проводить штатные операции в международных водах".

ВМС США ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву, в которой отражено, что предварительный запрос разрешения у страны на мирный проход через ее территориальные воды не требуется.

В тексте заявления также говорится, что США продолжат проведение запланированных операций несмотря на обвинения Китая и на основе права на свободную навигацию там, где это разрешено международным правом.

"Незаконные и необоснованные притязания на Южно-Китайское море представляют серьезную угрозу свободному [использованию] вод, включая свободу судоходства и полетов, свободную и беспрепятственную торговлю, а также свободу экономических возможностей для стран, [имеющих выход] к Южно-Китайскому морю", - сообщается в заявлении Седьмого флота.

Ранее Министерство обороны КНР обвинило американский эсминец во вторжении в территориальные воды Китая у Парасельских островов. Согласно опубликованному в понедельник заявлению официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли, КНР выразила протест США в связи с инцидентом.