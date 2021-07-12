Чешский кабмин рассмотрит законопроект о компенсации пострадавшим от взрывов во Врбетице

ПРАГА, 12 июля. /ТАСС/. Чешское правительство рассмотрит в понедельник законопроект о выплате государством компенсации пострадавшим от взрывов во время инцидента во Врбетице. Об этом сообщило со ссылкой на первого вице-премьера, министра внутренних дел республики и лидера местных социал-демократов Яна Гамачека информационное агентство CTK.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

"Я верю, что, после того как сегодня [законопроект] будет рассмотрен правительством, он поступит в Палату депутатов (нижнюю палату парламента республики - прим. ТАСС). Затем нашей общей задачей в Палате депутатов станет поиск [без затягивания по времени] срока, чтобы он мог быть утвержден", - отметил Гамачек с тем, что к данному документу возникли возражения у Минфина и Минобороны Чехии.

Гамачек не исключил, что кабмин из-за этих возражений откажется поддержать законопроект. Тем не менее, по его словам, документ, разработанный депутатами парламента, поступит на утверждение высшего законодательного органа в качестве депутатской инициативы.

Вице-премьер стал одним из инициаторов разработки законопроекта, согласно которому государство должно выплатить пострадавшим из-за инцидента во Врбетице населенным пунктам, физическим лицам и коммерческим субъектам примерно 660 млн крон (около €26 млн). Социал-демократы намерены добиваться, чтобы документ был вынесен на рассмотрение парламента в максимально ускоренные сроки, а компенсация стала бы выплачиваться от 1 января 2022 года.

МИД Чехии 28 июня вручил послу России в республике ноту с требованием произвести компенсацию ущерба в связи со взрывами в 2014 году на военных складах в деревне Врбетице, в причастности к которым чешские власти подозревают российские спецслужбы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила данные требования с действиями вымогателей.