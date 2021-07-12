В Колумбии заявили, что билеты для подозреваемых в убийстве Моиза покупала компания из США

БОГОТА, 12 июля. /ТАСС/. Охранная компания из США фигурирует в качестве покупателя авиабилетов, которыми воспользовались подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза колумбийцы. Об этом сообщил в понедельник глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас.

"В ходе работы на месте было установлено, что были куплены 19 авиабилетов кредитной картой, которая принадлежит охранной компании, зарегистрированной в Майами. Мы уже обратились за помощью к бюро Интерпола в США", - сказал он.

По данным полиции, эти билеты были использованы на маршруте Богота - Санто-Доминго (Доминиканская Республика). Ранее правоохранительные органы установили, что колумбийцы въехали в Гаити с территории Доминиканской Республики.

Варгас сообщил, что была установлена личность 21 колумбийца, подозреваемого в убийстве. "Трое из них были убиты, на одного больше, чем было известно ранее. Еще 18 колумбийцев были задержаны", - сказал он.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.

Позже по подозрению в нападении на резиденцию главы государства были задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. В воскресенье руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил о взятии под стражу предполагаемого координатора операции по убийству.