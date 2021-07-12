{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование убийства президента Гаити

В Колумбии заявили, что билеты для подозреваемых в убийстве Моиза покупала компания из США

Было установлено, что куплены 19 авиабилетов на кредитную карту, которая принадлежит охранной компании, зарегистрированной в Майами

БОГОТА, 12 июля. /ТАСС/. Охранная компания из США фигурирует в качестве покупателя авиабилетов, которыми воспользовались подозреваемые в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза колумбийцы. Об этом сообщил в понедельник глава полиции Колумбии Хорхе Луис Варгас.

На эту тему
Республика Гаити потеряла президента спустя два дня после назначения нового премьера
Республика Гаити потеряла президента спустя два дня после назначения нового премьера

"В ходе работы на месте было установлено, что были куплены 19 авиабилетов кредитной картой, которая принадлежит охранной компании, зарегистрированной в Майами. Мы уже обратились за помощью к бюро Интерпола в США", - сказал он.

По данным полиции, эти билеты были использованы на маршруте Богота - Санто-Доминго (Доминиканская Республика). Ранее правоохранительные органы установили, что колумбийцы въехали в Гаити с территории Доминиканской Республики.

Варгас сообщил, что была установлена личность 21 колумбийца, подозреваемого в убийстве. "Трое из них были убиты, на одного больше, чем было известно ранее. Еще 18 колумбийцев были задержаны", - сказал он.

Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил. Совет министров ввел в республике военное положение на 15 дней.

Позже по подозрению в нападении на резиденцию главы государства были задержаны 18 граждан Колумбии и двое граждан США гаитянского происхождения. В воскресенье руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль сообщил о взятии под стражу предполагаемого координатора операции по убийству.

Теги
ГаитиСШАКолумбияМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
Меркель заявила, что во время визита в США обсудит с Байденом ситуацию на Украине
Читать полностью