Госдеп заявил, что США считают выборы в Молдавии демократическими

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают состоявшиеся в Молдавии парламентские выборы демократическими, и Вашингтон настроен на укрепление партнерства с Кишиневом. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Власть в Молдавии под полным контролем Санду. Ее партия получила 52,8% голосов на выборах

"Соединенные Штаты поздравляют народ Молдавии с их досрочными парламентскими выборами. Мы разделяем предварительные выводы ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) и БДИПЧ (Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека), которые считают, что выборы были хорошо организованными, состязательными, что на них в основном обеспечивались фундаментальные свободы", - сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

По его словам, американская администрация призывает "власти Молдавии ответить на обеспокоенность, выраженную в докладе БДИПЧ, в том числе в целях усиления беспристрастности центральной избирательной комиссии и обеспечения эффективного надзора над финансированием избирательных кампаний, совершенствования правового режима по урегулированию избирательных споров".

"Мы привержены укреплению партнерства с Молдавией на основе общих демократических ценностей. Мы с нетерпением ждем работы с новым правительством [в Кишиневе] в целях расширения двусторонних отношений и нашего сотрудничества", - заверил Прайс.

После обработки 100% протоколов Партия действия и солидарности, поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получает по итогам досрочных выборов в парламент 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство. Второе место занял Избирательный блок коммунистов и социалистов с результатом 27,1%. В парламент также проходит Партия Шор, получившая 5,7%. Результаты выборов должен подтвердить Конституционный суд страны. Парламент Молдавии избирается на четыре года.