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В ЕС заявили, что пока не намерены выводить своих техспециалистов из Афганистана

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Евросоюз пока не выводит из Афганистана группы своих технических специалистов, несмотря на наступление боевиков движения "Талибан" (запрещено в России). Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Мы не намерены выводить наших специалистов, работающих в Афганистане в рамках программ развития", - заявил он, отвечая на вопрос о безопасности граждан ЕС в этой стране в условиях активизации "Талибан" параллельно выводу из страны военных США и НАТО.

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