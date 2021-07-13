Лидер Приднестровья заявил о готовности к переговорам с новым правительством Молдавии

КИШИНЕВ, 13 июля. /ТАСС/. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский настроен на продолжение переговоров с новым правительством Молдавии, которое будет сформировано по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов. Как сообщила пресс-служба лидера Тирасполя, об этом он заявил в ходе прошедшей во вторник встречи с представителями Общественной палаты Приднестровья.

"Республике Молдова свойственно изменение переговорной повестки после очередного витка электоральных процессов. Тем не менее приднестровская сторона готова к продолжению переговоров и рассчитывает на наращивание активности в этом направлении", - сказал он, отметив, что результат выборов в Молдавии был предсказуем. "Нынешние изменения в соседнем государстве носят эволюционный, а не революционный характер, как случалось ранее: народ поддержал курс, определенный политической элитой", - уточнил лидер Тирасполя.

На выборах в Молдавии проевропейская Партия действия и солидарности, поддерживающая президента Молдавии Майю Санду, получила 52,8% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство.

Ранее глава Молдавии заявила о необходимости вывода из Приднестровья Оперативной группы российских войск, боеприпасов и преобразование миротворческой операции в регионе с участием России в миссию гражданских наблюдателей под эгидой ОБСЕ. Ее заявление подверг критике Красносельский, который напомнил, что миротворцы РФ помогли сторонам в 1992 году прекратить кровопролитие.

Санду также отметила, что ее новое правительство получит задачу сформулировать политическое решение приднестровского конфликта, которое будет предложено для обсуждения на переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС). Они стали пробуксовывать в последние годы на фоне политической нестабильности в Молдавии, а затем и из-за пандемии коронавируса. В январе выступающая посредником в приднестровском урегулировании ОБСЕ призвала стороны к выполнению обязательств, взятых ими по итогам переговоров в Берлине (2016 год) и Вене (2017 год). Тогда Кишинев и Тирасполь пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам и начали их решать.