Опрос: почти 38% чехов считают Россию угрозой для своей страны после инцидента во Врбетице

ПРАГА, 14 июля. /ТАСС/. Центр изучения общественного мнения при институте социологии Академии наук Чехии распространил в среду итоги опроса населения республики, согласно которым почти 37,7% ее жителей стали воспринимать Россию как угрозу для безопасности своей страны после предания огласке инцидента во Врбетице. Данные были опубликованы на официальном сайте центра.

Взрывы боеприпасов в деревне Врбетица. Что мы знаем про эти инциденты

Впервые за время проведения опросов населения был зафиксирован столь высокий процент "тех, кто считает Россию угрозой в сфере безопасности для Чехии", отметили в центре. Наибольшие опасения, связанные с РФ, высказывают чехи в возрасте от 30 до 39 лет. В этой возрастной группе их число составляет 47%.

Китай в качестве угрозы для безопасности Чехии, как следует из результатов опроса, воспринимают 17,1% чехов, США - 10,3%. Опасения по поводу Ирана высказали 3,8% опрошенных, Белоруссии - 2,8%, Германии - 2,6%, КНДР - 2,2%.

Исследование проводилось с 29 мая по 13 июня текущего года. В нем были задействованы 957 респондентов старше 15 лет, представляющие разные профессии и проживающие во всех регионах Чехии.

Предыдущий опрос на тему восприятия чехами внешних угроз проводился этим центром в ноябре 2018 года. Тогда РФ в качестве угрозы для безопасности страны посчитали 18% респондентов. Социологи связывают резкое увеличение числа опасающихся России с инцидентом во Врбетице.

Российско-чешские отношения резко обострились после того, как 17 апреля власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на военных складах в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб. МИД РФ выразил Праге решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.