Комитет Рады рекомендовал парламенту определиться с отставкой главы МВД путем голосования

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту страны определиться путем голосования, поддерживать или нет заявление главы МВД Арсена Авакова об отставке. Такое решение было принято на заседании комитета в среду, которое транслировал телеканал " Украина-24 ".

"За" проголосовало большинство членов комитета. Второе предложение - о поддержке заявления Авакова об отставке не выносилось на голосование. Аваков был приглашен на заседание, однако не пришел на него.

Аваков во вторник сообщил, что подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский предложил назначить на этот пост Дениса Монастырского, который в настоящее время возглавляет правоохранительный комитет парламента. Предположительно, вопрос об отставке Авакова парламент рассмотрит в четверг, а о назначении Монастырского - в пятницу.

Аваков занимает пост министра с 27 февраля 2014 года. В среду он принимал участие в заседании кабинета министров в качестве главы МВД.