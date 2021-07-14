Минобороны Армении заявило о пропаже двух военнослужащих на границе с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 14 июля. /ТАСС/. Двое военнослужащих ВС Армении в среду утром в условиях густого тумана потеряли связь со своей воинской частью на юго-восточном направлении рядом с границей Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства Армении.

"На рассвете 14 июля в условиях тумана, была потеряна связь с Арамаисом Торозяном и Артуром Налбандяном, военнослужащими воинской части N ВС Армении, дислоцированной в юго-восточном направлении. Поисково-спасательные работы были начаты немедленно, но пока не дали результатов. При посредничестве российской стороны с представителями ВС Азербайджана обсуждается вероятность их нахождения на азербайджанской территории", - отмечается в пресс-релизе.

По сообщению армянской стороны, военнослужащие не имели при себе оружия.

Ранее в среду военное ведомство Армении сообщило о перестрелке на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, в результате чего погиб армянский военнослужащий.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области, углубившись на территорию Армении на 3,5 км. Как заявили в ведомстве, после мер, принятых армянскими подразделениями, азербайджанские военные прекратили эти работы.

Тем не менее, обе стороны по-прежнему периодически сообщают о новых инцидентах. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что военные занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.