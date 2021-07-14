В кабмине ФРГ заявили, что Германия будет поддерживать Афганистан и после вывода войск

БЕРЛИН, 14 июля. /ТАСС/. Правительство ФРГ продолжит поддерживать власти Афганистана и после вывода оттуда международных сил. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

"Мы будем поддерживать не только на национальном уровне, но и НАТО, например, продолжит оказывать поддержку афганским силам безопасности", - сказал он. По словам Зайберта, вывод Бундесвера из Афганистана не означает, что Германия не заинтересована в хорошем развитии ситуации в стране.

"Мы заинтересованы в том, чтобы правительство [Афганистана] и [радикальное движение] "Талибан" (запрещено в РФ) достигли политического взаимопонимания. Переговоры на этот счет продолжаются", - указал представитель германского правительства.

После заявления американского президента Джо Байдена о завершении операции ВС США в Афганистане и планах вывести войска ситуация в стране резко обострилась. Как сообщили 13 июля в Пентагоне, вывод американских войск из Афганистана осуществлен более чем на 95%. Параллельно с этим движение "Талибан", по заявлению его представителей, сумело установить контроль над порядка 85% территории республики, включая районы вдоль границы с пятью странами - Ираном, Китаем, Пакистаном, Таджикистаном и Туркменией.