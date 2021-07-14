Китай осудил теракт в Пакистане и призвал сурово наказать виновных

ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Китай решительно осуждает теракт в Пакистане и призывает Исламабад немедленно наказать виновных. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"Китай призывает власти Пакистана в кратчайшие сроки провести расследование, сурово наказать убийц и надежно обеспечить безопасность китайских граждан, организаций и проектов в стране" - заявил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Чжао Лицзянь также выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате теракта.

Ранее телеканал GeoTV сообщил о том, что в среду в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана был взорван автобус. По данным телекомпании, около 40 человек получили ранения. К настоящему моменту известно о 12 погибших, среди них девять - граждане КНР.

По данным посольства Китая, автобус перевозил сотрудников компании, занимавшейся строительством плотины на ГЭС "Дасу" на реке Инд.