В Верховном суде Украины заявили, что указ Зеленского нарушил гарантии независимости судей

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения председателя Конституционного суда (КС) Украины Александра Тупицкого судьей нарушил гарантии независимости и неприкосновенности судей инстанции. Такое пояснение своему решению о признании незаконным и отмене указа Зеленского опубликовала в среду пресс-служба Верховного суда.

"Издание президентом Украины акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи КС Украины является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи КС Украины", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что судья "не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставление им выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка". Таким образом, суд признал, что решение КС Украины об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства, в том числе из-за которого Зеленский и отстранил главу КС, не является законным основанием для такого акта президента.

Сегодняшнее решение Кассационного административного суда в составе Верховного суда может быть обжаловано в Большой палате этой инстанции. В офисе президента Украины уже заявили о намерении обжаловать это решение.

Конституционный кризис

Осенью 2020 года между Зеленским и Тупицким начался конфликт после того, как КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Зеленский тогда назвал это решение угрозой национальной безопасности. 27 марта он отменил подписанный президентом Виктором Януковичем указ от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС.

Основанием для этого решения Зеленский, кроме прочего, указал постановление Верховной рады от 17 февраля 2021 года, в котором говорится, что Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КС продолжали исполнять должностные обязанности, создает "угрозу государственной независимости и национальной безопасности".

Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности в суде. 15 июня он сообщил, что вместе с Касмининым участвует в заседаниях КСУ дистанционно - "путем направления по электронным адресам всем судьям своих замечаний, предложений по тем делам, которые находятся в производстве в Конституционном суде".