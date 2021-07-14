Офис Зеленского обжалует решение суда о незаконности указа по главе КС Украины

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского подаст апелляцию на принятое Верховным судом решение о признании незаконным указа главы государства об отмене назначения председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого судьей. Об этом в среду заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.

"Безусловно, будет подана апелляция на это решение Верховного суда. Безусловно, это решение Верховного суда мы не признаем в любом случае. Безусловно, президент не допустит уничтожения судебной реформы", - подчеркнул он в комментарии украинскому изданию "Сегодня".

Подоляк полагает, что своим решением "Верховный суд пытается защитить коррупционную систему" в системе правосудия Украины. "И чтобы реализовать этот сценарий, в том числе понадобился Тупицкий, и именно в Конституционном суде", - утверждал он, добавив, что Тупицкого пытаются вернуть, чтобы он организовал уничтожение судебной реформы.

Ранее Верховный суд Украины признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения председателя КСУ Тупицкого судьей. Эту информацию подтвердил в своем Telegram-канале адвокат Тупицкого Ростислав Кравец.

Осенью 2020 года между Зеленским и Тупицким начался конфликт после того, как КСУ признал противоправной норму об уголовной ответственности для чиновников за недостоверное декларирование имущества. Зеленский тогда назвал это решение угрозой национальной безопасности. 27 марта он отменил указ от 2013 года о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КС. Основанием для этого решения Зеленский, кроме прочего, указал постановление Верховной рады от 17 февраля 2021 года, в котором говорится, что бывший в тот момент президентом Украины Виктор Янукович в период с 2010 по 2014 год узурпировал власть. По мнению Зеленского, тот факт, что некоторые назначенные Януковичем судьи КС продолжали исполнять должностные обязанности, создает "угрозу государственной независимости и национальной безопасности".

Тупицкий оспаривал свое отстранение от должности в суде. 15 июня он сообщил, что вместе с Касмининым участвует в заседаниях КСУ дистанционно - "путем направления по электронным адресам всем судьям своих замечаний, предложений по тем делам, которые находятся в производстве в Конституционном суде".