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Суд признал незаконным указ Зеленского об отмене назначения главы КС Украины судьей

КИЕВ, 14 июля. /ТАСС/. Верховный суд Украины признал незаконным указ президента страны Владимира Зеленского об отмене назначения председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого судьей. Об этом в среду сообщило украинское издание "Зеркало недели".

Издание, ссылаясь на свои источники в суде, сообщило, что в среду Верховный суд Украины признал противоправным указ Зеленского от 27 марта, которым он отменил указ от 2013 года, подписанный занимавшим тогда пост президента Украины Виктором Януковичем, о назначении Александра Тупицкого судьей КС. "Также суд решил, что действия Зеленского по поводу Тупицкого являются незаконными", - добавили источники.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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