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Джон Керри поблагодарил Вячеслава Фетисова за встречу с ним в Москве

Спецпосланник президента США по климату отметил, что депутат Госдумы рассказал ему о своих усилиях по защите окружающей среды

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по климату Джон Керри в среду поблагодарил депутата Госдумы, посла доброй воли ООН Вячеслава Фетисова за встречу с ним в Москве.

"Большое спасибо российской легенде хоккея и послу доброй воли ООН Славе Фетисову за то, что он принял меня и рассказал о своих усилиях по защите окружающей среды. Это еще одно доказательство того, что каждый может быть ключевым игроком в борьбе с климатическим кризисом", - написал Керри у себя в Twitter. К посту он прикрепил совместную фотографию с Фетисовым.

Керри в настоящее время находится с рабочим визитом в Москве. Его встреча с Фетисовым состоялась во вторник.

Теги
СШАРоссияКерри, ДжонФетисов, Вячеслав Александрович
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