В ООН призвали к тщательному расследованию убийства президента Гаити

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр призвал провести тщательное расследование всех обстоятельств убийства президента Гаити Жовенеля Моиза.

"Весьма важно, чтобы было проведено полное и тщательное расследование. Необходимо установить тех, кто несет ответственность за это преступление и добиться справедливости. Нельзя допустить, чтобы возобладали страх и террор", - говорится в заявлении Бозкыра, зачитанном на церемонии в память о президента Гаити в зале Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил.