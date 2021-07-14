Власти Испании поддержали решение Конституционного суда о домашней изоляции из-за ковида

МАДРИД, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Испании одобрило решение Конституционного суда (КС) королевства, который определил противоречащими основному закону страны некоторые ограничительные меры, введенные из-за пандемии весной прошлого года. Об этом в среду сообщило агентство EFE .

По его информации, власти Испании "выразили свое уважение решению Конституционного суда, который объявил незаконным режим повышенной готовности, введенный в середине марта прошлого года в связи с пандемией". При этом, как пишет агентство, правительство королевства "высказало свое удивление его беспрецедентным характером", подтвердив необходимость принятия подобной меры.

Ранее Конституционный суд Испании счел противоречащими конституции страны некоторые ограничительные меры, введенные из-за пандемии весной прошлого года. Речь идет о режиме домашней изоляции. В середине марта 2020 года правительство Испании ввело режим повышенной готовности, что позволило ограничить передвижение жителей по всей стране. Были закрыты кафе, школы, спортзалы, всевозможные развлекательные заведения, испанцы могли выходить из дома только в случае крайней необходимости. По мере улучшения эпидемической ситуации в стране ограничения постепенно ослаблялись.

Жалоба в КС была подана крайне правой партией "Вокс". Ранее газета El País указывала, что домашняя изоляция весной прошлого года противоречила конституции, поскольку для принятия такой строгой меры необходимо введение в стране режима чрезвычайного положения, а не повышенной готовности. Данное решение суда может означать, что все штрафы, наложенные за нарушение ограничительных мер в этот период, будут аннулированы.

С начала распространения новой коронавирусной инфекции в Испании было выявлено более 4 млн случаев заражения, свыше 81 тыс. пациентов умерли. 27 декабря 2020 года в стране началась кампания по вакцинации.