В ООН обеспокоены гибелью участника беспорядков на Кубе

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Сообщения о гибели одного из участников протестных акций на Кубе вызывают беспокойство. Об этом заявила на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Флоренсия Сото Ниньо.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Мы обеспокоены сообщениями о смерти участника демонстраций, - отметили в офисе генерального секретаря. - Мы хотим, чтобы уважались базовые права человека, в том числе права на свободу слова и собраний".

Представитель генерального секретаря добавила, что какие-либо действия в ООН в связи с обострением ситуации на Кубе может предпринять сейчас лишь Совет Безопасности всемирной организации.

Ранее Кубинское агентство новостей сообщило, что по меньшей мере один человек погиб в результате прошедших на Кубе беспорядков.

11 июля государственное телевидение Кубы проинформировало о том, что в нескольких городах республики произошли беспорядки, участники которых разгромили ряд магазинов. До этого в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос, расположенном в 24 км к югу от Гаваны, начались массовые манифестации. Туда направился президент страны Мигель Диас-Канель. Он призвал защитников Кубинской революции выходить на улицы для предотвращения провокаций против властей.