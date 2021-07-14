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Расследование убийства президента Гаити

Постпред Гаити при ООН заявил, что состояние супруги главы страны опасений не вызывает

Мартин Моиз остается в больнице, отметил Антонио Родриге

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Супруга президента Гаити Мартин Моиз остается в больнице, однако ее состояние уже не вызывает опасений. Об этом заявил в среду постоянный представитель Гаити при ООН Антонио Родриге, выступая на мероприятии в память об убитом президенте.

"Искренне благодарю всех выступивших сегодня за соболезнования народу Гаити, семье погибшего президента, в том числе его супруге, которая была серьезно ранена. Сейчас ее состояние не вызывает опасений", - сказал он.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Огнестрельные ранения также получила его супруга. Исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности находится под контролем полиции и вооруженных сил.

Теги
ГаитиМоиз, ЖовенельРасследование убийства президента Гаити
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