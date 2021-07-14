Госдепартамент США осудил обыски в офисах неправительственных организаций в Белоруссии

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Госдепартамент США в среду осудил обыски, которые прошли в офисах неправительственных организаций в Белоруссии.

"Мы присоединяемся к нашим партнерам в осуждении сегодняшних рейдов белорусских властей, направленных против по меньшей мере 19 гражданских, политических и образовательных НПО. Ясно, что в Белоруссии политический кризис. Единственный способ выйти из него - прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных", - написал на своей странице в Twitter глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В среду сотрудники белорусских силовых структур пришли с обысками в офис Белорусской ассоциации журналистов, издания "Имена", движения "За свободу", организации "Объединение белорусов мира "Батьковщина", а также правозащитного центра "Весна".

Официальных комментариев республиканских правоохранительных органов по поводу этих событий пока не поступало. При этом КГБ Белоруссии ранее сообщал, что проводит широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник заявил, что власти уделят пристальное внимание НПО, НКО и западным СМИ.