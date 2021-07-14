В Белоруссии силовики проводят массовые обыски в офисах неправительственных организаций

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Силовики пришли с обыском в офис Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) в Минске. Об этом БАЖ сообщила в среду в Telegram-канале.

"Двери в офис БАЖ выломаны. Там силовики", - говорится в сообщении.

Незарегистрированный правозащитный центр "Весна" также сообщил на своем сайте об обысках в офисах издания "Имена", движения "За свободу", а также организации "Объединение белорусов мира "Батьковщина". В офис правозащитной организации "Белорусский Хельсинкский комитет" (БХК) также пытаются попасть силовики, сообщил на своей странице в Facebook ее председатель Олег Гулак.

Немногим ранее прошли обыски у членов правозащитного центра "Весна". После обыска, как сообщает центр, силовики увезли сотрудника организации Валентина Стефаровича. В постановлении на обыск, которое было у представителей департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (КГБ), указывались две статьи Уголовного кодекса, связанные с организацией действий, грубо нарушающих общественный порядок, и с уклонением от уплаты налогов. Также в Минске задержали журналиста и правозащитника Сергея Сыса. Отсутствует связь с председателем "Весны" Алесем Беляцким.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу этих событий пока не поступало.

При этом КГБ Белоруссии ранее сообщал, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 июля заявил, что власти уделят пристальное внимание НПО, НКО и западным СМИ. По данным БАЖ, в последние дни в Белоруссии прошли почти 40 обысков у журналистов и в редакциях негосударственных изданий. В феврале сотрудники правоохранительных органов уже проводили многочисленные обыски у правозащитников, в том числе в центре "Весна", а также у журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. Следственный комитет сообщил, что обыски провели в организациях, позиционирующих себя как правозащитные, с целью установления обстоятельств финансирования протестов, которые проходили после президентских выборов в стране в августе прошлого года.