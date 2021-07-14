В белорусском правозащитном центре "Весна" сообщили об обысках у членов организации

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Незарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщает, что в среду утром сотрудники силовых структур пришли с обысками к членам организации.

"В семь часов утра силовики пришли с обыском к юристу Владимиру Лабковичу. Также с обыском пришли к члену Совета "Весны" Валентину Стефановичу", - говорится в сообщении на сайте организации.

Сообщается, что также сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля провели обыск у гродненского правозащитника Виктора Сазонова. С чем связаны обыски, пока не известно.

Официальных комментариев правоохранительных органов по поводу этих событий на данный момент не поступало.

Ранее КГБ Белоруссии сообщал, что проводит в республике широкомасштабную операцию "по зачистке от радикально настроенных лиц". Президент республики Александр Лукашенко 13 июля заявил, что власти уделят пристальное внимание НПО, НКО и западным СМИ. По данным Белорусской ассоциации журналистов, в последние дни в стране прошли почти 40 обысков у журналистов и в редакциях негосударственных изданий. В феврале правоохранители уже проводили многочисленные обыски у правозащитников, в том числе в "Весне", а также у журналистов и активистов профсоюзов в Белоруссии. Следственный комитет тогда сообщил, что обыски провели в организациях, "позиционирующих себя как правозащитные, с целью установления обстоятельств финансирования протестов", которые проходили в республике после президентских выборов августа прошлого года.