США направят в Гаити специалистов для укрепления безопасности объектов инфраструктуры

ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Американская администрация направляет в Гаити специалистов из Министерства внутренней безопасности (МВБ) США для помощи властям страны в укреплении безопасности критически важной инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом заявил в среду на регулярном брифинге для журналистов глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, власти США "внимательно изучают потребности правительства Гаити в контексте критически важной инфраструктуры, а также то, как США могут помочь правительству Гаити в ее защите".

"МВБ направляет экспертов Управления транспортной безопасности, а также Агентства по кибербезопасности и инфраструктуре, чтобы они работали со своими коллегами в Гаити над улучшением авиационной безопасности и <...> безопасности критически важной инфраструктуры", - добавил Прайс.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. Во время нападения первая леди этой карибской страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. И.о. премьер-министра страны Клод Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что "ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Гаитянской национальной полиции и Вооруженных сил Гаити". Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.