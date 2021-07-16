На Украине отвергли заявление российской таможни о контрабанде 80 тыс. тонн нефти

КИЕВ, 16 июля. /ТАСС/. Партия нефти в 80 тыс. тонн на танкере Altai действительно поступала в порт Южный Одесской области, однако весь ее объем транзитом доставили на Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии. Об этом в пятницу сообщила компания "Укртранснафта", комментируя информацию Федеральной таможенной службы (ФТС) России о поставках нефти в нарушение санкций.

"Указанная нефть на территорию Украины не импортировалась, а была транспортирована транзитом в Белоруссию на Мозырский НПЗ в рамках договора "Укртранснафты" с BNK (UK) Limited (Великобритания)", - цитирует ответ компании агентство РБК-Украина. При этом уточняется, что "Укртранснафта" действительно приняла танкер Altai с нефтью в порту Южный под Одессой в марте 2020 года, однако утверждается, что страной происхождения сырья был указан Казахстан.

В четверг Федеральная таможенная служба России сообщила, что выявила незаконное перемещение на Украину 80 тыс. тонн нефти общей стоимостью более 2 млрд руб. Уточнялось, что капитан танкера Altai после погрузки сырья в порту Новороссийска при убытии заявил итальянский порт назначения Аугуста, однако отправился в украинский порт Южный, где выгрузил товар в нарушение запрета. Таким образом, пояснили в ФТС, был нарушен введенный правительством РФ запрет на вывоз из России сырой нефти на территорию Украины. Уточняется, что Центральная энергетическая таможня ФТС России возбудила по данному факту уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.

Президент России Владимир Путин 22 октября 2018 года подписал указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации". Согласно документу, правительство РФ должно было подготовить экономические контрсанкции в отношении Украины, а также определить перечни украинских физических и юридических лиц, в отношении которых эти меры будут применяться. Решение принято "в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", а также "в целях защиты национальных интересов". 18 апреля 2019 года был установлен запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и ввоз на территорию России отдельных видов украинской продукции машиностроения, легкой промышленности и металлообработки.