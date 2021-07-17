Пушилин заявил, что Донбасс ждет правды о расследовании трагедии малайзийского Boeing

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин почтил память погибших на месте крушения малайзийского Boeing и заявил, что Донбасс ждет правды о трагедии, произошедшей в этот день в 2014 году. Его высказывания прозвучали на памятном митинге, состоявшемся в субботу у села Грабово на востоке ДНР, в котором приняли участие местные жители и руководители республики.

"Нам нечего скрывать, нам нужна правда", - цитирует слова Пушилина Донецкое агентство новостей. - "Мы знаем, что такое терять близких. Мы разделяем боль утраты родственников погибших в этой чудовищной катастрофе. Донбассу нужна правда, а погибшим - вечная память", - сказал глава ДНР.

Он подчеркнул, что с первых дней после гибели малайзийского Boeing ДНР выражает готовность предоставить информации о случившемся, но международное следствие до сих пор не проявило должной активности в этом направлении. "Почему при нашей открытости мы не видели той активной позиции следствия? Мы же с самого первого дня представляли и продолжаем предоставлять все необходимые материалы. Может быть, потому что им этого не нужно? Потому что они знают, но не могут озвучить настоящего виновника?" - сказал Пушилин.

Глава ДНР назвал трагедию малайзийского "Боинга" "чудовищной провокацией Украины" и отметил, что за семь лет после случившегося следствие продолжается. "Почему невозможно было закончить следствие? Почему Западу не нужна правда? Почему США всячески мешают расследованию, например, не предоставляя очень важные свидетельства преступления - спутниковые снимки?" - добавил Пушилин.

Мемориальная акция состоялась у памятного камня на месте крушения самолета. Она проходит здесь ежегодно. К мемориалу погибшим при крушении малайского Boeing были возложены цветы, в память о жертвах трагедии в небо выпущены белые шары, а вокруг самого камня установлены флаги 10 стран, граждане которых находились на борту самолета.

Пассажирский Boeing" компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа (ССГ) в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.