Новые кадры старого Boeing 777: покореженный метал предстал перед судьями

Реконструкция разбившегося на Украине в июле 2014 года Boeing, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, попадала в объективы журналистов лишь однажды. Почти шесть лет назад доступ к ней на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейн был открыт по случаю публикации Голландским советом по безопасности на транспорте окончательного доклада, посвященного причинам крушения самолета. И вот возможность осмотреть массивную конструкцию представилась вновь — на этот раз вместе с судьями по процессу. Если вспомнить, что самолет падал с высоты десять километров; осознать, что в нем летели почти 300 человек, и ни один из них не выжил, то, находясь на расстоянии вытянутой руки от этих кусков покореженного, местами обгоревшего металла, очень сложно описать свои ощущения. Здесь пересекаются прошлое с будущим, а печаль соседствует с надеждой на лучшее, на то, что такие трагедии больше не будут повторяться. Но для судей это и одно из главных вещественных доказательств. Реконструкция носовой части, а также другие обломки, собранные в Донецкой народной республике (ДНР), должны помочь дать ответ на два из трех основных вопросов, поставленных в рамках уголовного процесса: был ли Boeing сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса "Бук" и находился ли этот "Бук" под населенным пунктом Первомайский в ДНР. Для ответа на третий вопрос — причастны ли к трагедии россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко — одного самолета мало. Три раза вокруг Boeing

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Выездное заседание суда по делу MH17, а именно так официально называлось проведенное 26 мая мероприятие на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейн, планировалось давно. Еще на начальной стадии предварительного производства, в марте 2020 года, прокуратура предложила судьям осмотреть саму реконструкцию, а также обломки, собранные на месте трагедии. Тогда у суда возникли вопросы относительно необходимости этого шага. Однако в конечном счете было принято решение, что такая поездка может быть полезна. В связи с пандемией число ее участников было строго ограничено. Доступ на базу был разрешен лишь самим судьям, сотрудникам прокуратуры, представителям родственников, защите Олега Пулатова (единственного из четверых обвиняемых, чьи интересы в суде представляют адвокаты), а также группе журналистов. Для слушаний перед ангаром, где находится сама реконструкция, был установлен специальный шатер и создана имитация зала для заседания. Однако судьи провели в нем не более получаса. Остальное же время, а это в общей сложности около четырех часов, слуги Фемиды потратили на осмотр обломков, сделав порядка трех заходов. "Сначала судьи в одиночку осмотрели реконструкцию, поскольку они ее раньше никогда не видели, — рассказала в беседе с журналистами отвечающая за связи со СМИ судья Мария Кнейфф. — Они хотели получить общее впечатление. Остальные стороны ранее имели возможность побывать здесь, но не сами судьи". Второй осмотр был проведен судьями вместе с представителями защиты и прокуратуры, а также адвокатами родственников. При этом, чтобы не превращать процесс в прения сторон, обход проходил по большей части в молчании. Все объекты, на которые стороны считали необходимым обратить внимание, были пронумерованы от 1 до 13, и судьи поочередно изучали их, сверяясь с информацией в папках. Особенно много времени они провели перед обломком левого крыла, на котором отчетливо видно повреждение от прошедшего вскользь объекта. В это время представители защиты и прокуратуры о чем-то перешептывались друг с другом.

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В ходе третьего раунда судьи с помощью специального подъемника смогли ближе рассмотреть повреждения носовой части самолета. "Осмотр важен с точки зрения того, чтобы судьи могли получить собственное представление, — заметила Кнейфф. — Именно им будет необходимо в конечном счете ответить на поставленные вопросы, и повреждения, которые получил самолет, играют тут важную роль". Кроме того, представители суда сделали множество снимков и видеозапись содержимого ангара. Эти материалы войдут в досье, которое будет детально обсуждаться судом во время рассмотрения уголовного дела, подчеркнула судья, отвечающая за связи со СМИ. "Свои" против "чужих" Наблюдения, сделанные судьями, смогут использоваться в качестве как подтверждающих вину, так и оправдательных доказательств. Но будет ли в этом необходимость? Ведь в досье уже и так есть огромное количество докладов, подготовленных различными, в том числе российскими, экспертами, относительно того, какие выводы можно сделать на основе характера повреждений. Смогли ли судьи увидеть что-то новое или по-новому интерпретировать старые факты? Или слугам Фемиды при вынесении решения придется все-таки опираться на заключения специалистов — либо из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии в Бельгии, которые настаивают на версии с Первомайским, либо из российского концерна "Алмаз-Антей", которые считают, что Boeing был сбит из-под поселка Зарощенское, находившегося тогда под контролем украинских военных. Преждевременных выводов здесь делать не хочется, однако уже сам факт наличия "своих" и "чужих" экспертов ставит под большой вопрос возможность объективности во всей этой ситуации.

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