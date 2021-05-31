Новые кадры старого Boeing 777: покореженный метал предстал перед судьями

Реконструкция разбившегося на Украине в июле 2014 года Boeing, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, попадала в объективы журналистов лишь однажды. Почти шесть лет назад доступ к ней на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейн был открыт по случаю публикации Голландским советом по безопасности на транспорте окончательного доклада, посвященного причинам крушения самолета. И вот возможность осмотреть массивную конструкцию представилась вновь — на этот раз вместе с судьями по процессу.
Если вспомнить, что самолет падал с высоты десять километров; осознать, что в нем летели почти 300 человек, и ни один из них не выжил, то, находясь на расстоянии вытянутой руки от этих кусков покореженного, местами обгоревшего металла, очень сложно описать свои ощущения. Здесь пересекаются прошлое с будущим, а печаль соседствует с надеждой на лучшее, на то, что такие трагедии больше не будут повторяться.
Но для судей это и одно из главных вещественных доказательств. Реконструкция носовой части, а также другие обломки, собранные в Донецкой народной республике (ДНР), должны помочь дать ответ на два из трех основных вопросов, поставленных в рамках уголовного процесса: был ли Boeing сбит ракетой, выпущенной из зенитного ракетного комплекса "Бук" и находился ли этот "Бук" под населенным пунктом Первомайский в ДНР. Для ответа на третий вопрос — причастны ли к трагедии россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко — одного самолета мало.
Три раза вокруг Boeing
Выездное заседание суда по делу MH17, а именно так официально называлось проведенное 26 мая мероприятие на базе ВВС Нидерландов Гилзе-Рейн, планировалось давно. Еще на начальной стадии предварительного производства, в марте 2020 года, прокуратура предложила судьям осмотреть саму реконструкцию, а также обломки, собранные на месте трагедии. Тогда у суда возникли вопросы относительно необходимости этого шага. Однако в конечном счете было принято решение, что такая поездка может быть полезна. В связи с пандемией число ее участников было строго ограничено. Доступ на базу был разрешен лишь самим судьям, сотрудникам прокуратуры, представителям родственников, защите Олега Пулатова (единственного из четверых обвиняемых, чьи интересы в суде представляют адвокаты), а также группе журналистов.
Для слушаний перед ангаром, где находится сама реконструкция, был установлен специальный шатер и создана имитация зала для заседания. Однако судьи провели в нем не более получаса. Остальное же время, а это в общей сложности около четырех часов, слуги Фемиды потратили на осмотр обломков, сделав порядка трех заходов.
"Сначала судьи в одиночку осмотрели реконструкцию, поскольку они ее раньше никогда не видели, — рассказала в беседе с журналистами отвечающая за связи со СМИ судья Мария Кнейфф. — Они хотели получить общее впечатление. Остальные стороны ранее имели возможность побывать здесь, но не сами судьи".
Второй осмотр был проведен судьями вместе с представителями защиты и прокуратуры, а также адвокатами родственников. При этом, чтобы не превращать процесс в прения сторон, обход проходил по большей части в молчании. Все объекты, на которые стороны считали необходимым обратить внимание, были пронумерованы от 1 до 13, и судьи поочередно изучали их, сверяясь с информацией в папках. Особенно много времени они провели перед обломком левого крыла, на котором отчетливо видно повреждение от прошедшего вскользь объекта. В это время представители защиты и прокуратуры о чем-то перешептывались друг с другом.
В ходе третьего раунда судьи с помощью специального подъемника смогли ближе рассмотреть повреждения носовой части самолета. "Осмотр важен с точки зрения того, чтобы судьи могли получить собственное представление, — заметила Кнейфф. — Именно им будет необходимо в конечном счете ответить на поставленные вопросы, и повреждения, которые получил самолет, играют тут важную роль". Кроме того, представители суда сделали множество снимков и видеозапись содержимого ангара. Эти материалы войдут в досье, которое будет детально обсуждаться судом во время рассмотрения уголовного дела, подчеркнула судья, отвечающая за связи со СМИ.
"Свои" против "чужих"
Наблюдения, сделанные судьями, смогут использоваться в качестве как подтверждающих вину, так и оправдательных доказательств. Но будет ли в этом необходимость? Ведь в досье уже и так есть огромное количество докладов, подготовленных различными, в том числе российскими, экспертами, относительно того, какие выводы можно сделать на основе характера повреждений.
Смогли ли судьи увидеть что-то новое или по-новому интерпретировать старые факты? Или слугам Фемиды при вынесении решения придется все-таки опираться на заключения специалистов — либо из Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии в Бельгии, которые настаивают на версии с Первомайским, либо из российского концерна "Алмаз-Антей", которые считают, что Boeing был сбит из-под поселка Зарощенское, находившегося тогда под контролем украинских военных. Преждевременных выводов здесь делать не хочется, однако уже сам факт наличия "своих" и "чужих" экспертов ставит под большой вопрос возможность объективности во всей этой ситуации.
Ничуть не умаляя важности осмотра реконструкции для всех сторон, стоит не забывать, что именно прокуратура настаивала на посещении базы ВВС Нидерландов. И именно ее представители были крайне рады, что визит все-таки состоялся. "Судебный следователь (лицо, которое проводит следственные действия со стороны суда по запросу защиты и прокуратуры с целью выявления дополнительных фактов, указывающих на виновность или невиновность обвиняемых) заслушал различных экспертов по вопросу характера повреждений и на основе этого сделал бы вывод, откуда могла быть запущена ракета, — заметила представитель прокуратуры Дигна ван Бутзелар. — И мы считаем важным, чтобы судьи самостоятельно осмотрели обломки и характер повреждений, чтобы лучше понять заключения специалистов". "Наша позиция остается неизменной, — добавила она. — Мы считаем, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", находившегося под Первомайским".
"Если учитывать, что цель этого осмотра заключалась в том, чтобы дать суду возможность самостоятельно взглянуть на обломки, то все было организовано очень хорошо, — отметила со своей стороны адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы Олега Пулатова. — У судей было достаточно времени и возможностей, чтобы тщательно изучить их. Однако, чтобы понять причину трагедии, мы считаем необходимым, чтобы судьи увидели больше, изучили все обломки, приняли во внимание в том числе и те обломки, которые находятся в контейнерах или не доставлены в Нидерланды". "Кроме того, необходимо помнить, что мы всего лишь адвокаты, — сказала она. — Чтобы прийти к выводам относительно причин крушения, необходимо быть экспертом".
Сами судьи от комментариев по осмотру воздержались, лишь отметив под конец, что осмотр реконструкции и обломков произвел на них большое впечатление. Возможно, чуть позже какие-то реплики мы и услышим с их стороны, однако, думаю, что весомых заявлений не стоит ожидать до вынесения окончательного решения.
При этом осмотром реконструкции суд завершил стадию предварительного производства по делу MH17. Следующий блок слушаний начнется 7 июня, и в ходе его дело уже будет рассматриваться по существу. Первые дни зарезервированы для того, чтобы обсудить общие вопросы, содержание досье и документы, которые еще только должны быть добавлены в него. В сентябре родственники погибших получат возможность выступить перед судом, ну а о дальнейших планах станет известно позднее. Однако уже сейчас понятно, что рассмотрение дела может затянутся еще не на один год.